Художник став майструвати FPV-дрони у луцькій бригаді НГУ
Сьогодні, 12:42
До війни військовослужбовець 20-ї бригади оперативного призначення «Любарт» Нацгвардії був художником.
Про це військова частина повідомила у телеграмію.
У лабораторія FPV робота не зупиняється. Інженер FPV — одна з найзатребуваніших спеціальностей сучасної війни.
Саме з лабораторії починається кожен виліт, кожен точний удар і кожна успішна місія.
Тут немає пауз: нові дрони, нові задачі, нові рішення.
До війни друг «Малевич» був художником. Тепер ті самі руки, що тримали пензель, тримають паяльник і щодня готують дрони до бою.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це військова частина повідомила у телеграмію.
У лабораторія FPV робота не зупиняється. Інженер FPV — одна з найзатребуваніших спеціальностей сучасної війни.
Саме з лабораторії починається кожен виліт, кожен точний удар і кожна успішна місія.
Тут немає пауз: нові дрони, нові задачі, нові рішення.
До війни друг «Малевич» був художником. Тепер ті самі руки, що тримали пензель, тримають паяльник і щодня готують дрони до бою.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині у пожежах загинули двоє людей
Сьогодні, 13:09
Художник став майструвати FPV-дрони у луцькій бригаді НГУ
Сьогодні, 12:42
Українців попередили про подорожчання пального: коли і наскільки
Сьогодні, 12:16
У волинянина на митниці вилучили ноутбуки на мільйон
Сьогодні, 11:53