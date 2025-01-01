Художник став майструвати FPV-дрони у луцькій бригаді НГУ

До війни військовослужбовець 20-ї бригади оперативного призначення «Любарт» Нацгвардії був художником.

Про це військова частина повідомила у телеграмію.

У лабораторія FPV робота не зупиняється. Інженер FPV — одна з найзатребуваніших спеціальностей сучасної війни.

Саме з лабораторії починається кожен виліт, кожен точний удар і кожна успішна місія.

Тут немає пауз: нові дрони, нові задачі, нові рішення.

До війни друг «Малевич» був художником. Тепер ті самі руки, що тримали пензель, тримають паяльник і щодня готують дрони до бою.


