На Волині у пожежах загинули двоє людей

На Волині на місці пожежі виявили двох загиблих громадян.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.6 грудня о 00:18 на лінію 101 надійшло повідомлення про те, що в селі Грузятин Колківської громади горить житловий будинок.На місце події скеровано рятувальників 3-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Рожище спільно з працівниками місцевої пожежної охорони сіл Боровичі і Навіз та селища Колки.Вогнеборці за допомогою трьох водяних стволів ліквідували займання.На Волині на місці пожежі виявили тіло чоловіка, 1960 року народження. Ймовірна причина пожежі - порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печі.7 грудня о 18:15 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу в селі Літин Турійської територіальної громади. Загорівся одноповерховий дерев’яний житловий будинок.На момент прибуття рятувальників будівля була повністю охоплена вогнем.Всередині будинку рятувальники виявили тіло чоловіка - Івана К.,1959 р.н.Ліквідовували загоряння о 20:40 вогнеборці 17 державного пожежно-рятувального поста селища Турійськ, 4 ДПРЧ м. Ковель, працівники місцевих пожежних команд сіл Радовичі й Озеряни та робітники місевого сільськогосподарського господарства.Ймовірна причина пожежі — встановлюється.