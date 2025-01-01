На Волині у пожежах загинули двоє людей
Сьогодні, 13:09
На Волині на місці пожежі виявили двох загиблих громадян.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
6 грудня о 00:18 на лінію 101 надійшло повідомлення про те, що в селі Грузятин Колківської громади горить житловий будинок.
На місце події скеровано рятувальників 3-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Рожище спільно з працівниками місцевої пожежної охорони сіл Боровичі і Навіз та селища Колки.
Вогнеборці за допомогою трьох водяних стволів ліквідували займання.
На Волині на місці пожежі виявили тіло чоловіка, 1960 року народження. Ймовірна причина пожежі - порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печі.
7 грудня о 18:15 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу в селі Літин Турійської територіальної громади. Загорівся одноповерховий дерев’яний житловий будинок.
На момент прибуття рятувальників будівля була повністю охоплена вогнем.
Всередині будинку рятувальники виявили тіло чоловіка - Івана К.,1959 р.н.
Ліквідовували загоряння о 20:40 вогнеборці 17 державного пожежно-рятувального поста селища Турійськ, 4 ДПРЧ м. Ковель, працівники місцевих пожежних команд сіл Радовичі й Озеряни та робітники місевого сільськогосподарського господарства.
Ймовірна причина пожежі — встановлюється.
