Волинянка незаконно хотіла побудувати багатоповерхівку у центрі міста на Волині
Сьогодні, 14:07
Волинські прокурори запобігли незаконному будівництву у Горохові.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
Отримавши незаконно у власність земельну ділянку для індивідуального садівництва в центрі Горохова, місцева мешканка звернулася до міської ради із проханням затвердити детальний план території з метою зміни цільового призначення ділянки на землю для будівництва багатоквартирного житлового будинку.
В ситуацію втрутилися прокурори Луцької окружної прокуратури, які з'ясували, що на підставі незаконних рішень Горохівської міської ради, всупереч генеральному плану міста, жінка в порядку безоплатної приватизації набула у власність земельну ділянку площею 0,12 га.
Ділянка знаходиться у центрі Горохова, на території зелених насаджень громадського призначення.
Прокурори звернулися до суду із позовом про витребування незаконно набутої земельної ділянки у власність Горохівської міської територіальної громади.
Рішенням Горохівського районного суду позовні вимоги Луцької окружної прокуратури задоволено у повному обсязі.
Незаконне будівництво у центрі Горохова – міста, яке включено до Списку історичних населених місць України, не допущено.
Коментарі 0
