Волинянка незаконно хотіла побудувати багатоповерхівку у центрі міста на Волині

Волинські прокурори запобігли незаконному будівництву у Горохові.Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.Отримавши незаконно у власність земельну ділянку для індивідуального садівництва в центрі Горохова, місцева мешканка звернулася до міської ради із проханням затвердити детальний план території з метою зміни цільового призначення ділянки на землю для будівництва багатоквартирного житлового будинку.В ситуацію втрутилися прокурори Луцької окружної прокуратури, які з'ясували, що на підставі незаконних рішень Горохівської міської ради, всупереч генеральному плану міста, жінка в порядку безоплатної приватизації набула у власність земельну ділянку площею 0,12 га.Ділянка знаходиться у центрі Горохова, на території зелених насаджень громадського призначення.Прокурори звернулися до суду із позовом про витребування незаконно набутої земельної ділянки у власність Горохівської міської територіальної громади.Рішенням Горохівського районного суду позовні вимоги Луцької окружної прокуратури задоволено у повному обсязі.Незаконне будівництво у центрі Горохова – міста, яке включено до Списку історичних населених місць України, не допущено.