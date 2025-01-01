Народному артисту України Степану Гізі ампутували ногу, - ЗМІ
Сьогодні, 14:23
Уже кілька тижнів у мережі обговорюють народного артиста України Степана Гігу. Зокрема, стан його здоров'я.
Джерела 24 Каналу повідомили, що Степану Петровичу ампутували ногу вище коліна, він у важкому стані. Народний артист України перебуває в одній із львівських лікарень.
Редакція звернулась за коментарем до піар-менеджерки Степана Гіги Ірени. Вона подякувала за хвилювання, але наразі не стала ділитись подробицями про стан здоров'я співака.
"На цей час усе, що можемо коментувати, вже оприлюднено на офіційних ресурсах Степана Петровича. Якщо буде нова інформація, одразу повідомимо публічно. І менше вірте чуткам", - написала Ірена.
Нагадаємо, що 9 листопада у команді Степана Гіги повідомили про скасування найближчих концертів співака через хворобу та термінову операцію, але не розкрили, що з ним сталося.
У заяві йшлося про те, що стан народного артиста України важкий, але стабільний. Йому надають необхідну медичну допомогу, але потрібен час на відновлення та реабілітацію.
Згодом концертний директор Гіги Петро Добромільський розповів, що співак при тямі, а поруч перебувають син і донька. Він зазначив, що скоро з'явиться більше інформації.
