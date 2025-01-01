У Луцьку майже тиждень немає опалення у п'яти багатоповерхівках
Сьогодні, 13:34
У Луцьку мешканці п’яти багатоквартирних будинків майже тиждень без опалення через аварію на тепловій мережі, що сталася 2 грудня.
Про це Суспільному 8 грудня повідомив речник Державного комунального підприємства "Луцьктепло" Антон Безносиков. Йдеться про будинки на вулиці Ковельській, 43, 45, 47 та на вулиці Шкільній, 5 і 10.
"Там стався витік, і на той момент не було вільної бригади, щоб його ліквідувати, тому виникла затримка. У четвер там вже почали роботи з ліквідації витоку", — зазначив Антон Безносиков.
Зі слів речника, ремонтні роботи на тепломережі планують завершити сьогодні, 8 грудня. Подачу опалення обіцяють відновити до кінця дня.
Що відомо про опалювальний сезон 2025/2026 у Луцьку
З 16 жовтня в комунальних закладах Луцька розпочали опалювальний сезон. Тепло подали в дошкільні навчальні заклади, школи й медустанови. Опалення для житлових будинків увімкнули за декілька днів.
З 22 жовтня, у зв'язку із потеплінням, члени виконкому Луцької міської ради ухвалили рішення про призупинення опалювального сезону.
У Луцьку в середу, 29 жовтня, відновили опалювальний сезон для комунальних закладів, який через потепління призупинили 22 жовтня.
З 31 жовтня в обласному центрі відновили подачу тепла і для населення.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це Суспільному 8 грудня повідомив речник Державного комунального підприємства "Луцьктепло" Антон Безносиков. Йдеться про будинки на вулиці Ковельській, 43, 45, 47 та на вулиці Шкільній, 5 і 10.
"Там стався витік, і на той момент не було вільної бригади, щоб його ліквідувати, тому виникла затримка. У четвер там вже почали роботи з ліквідації витоку", — зазначив Антон Безносиков.
Зі слів речника, ремонтні роботи на тепломережі планують завершити сьогодні, 8 грудня. Подачу опалення обіцяють відновити до кінця дня.
Що відомо про опалювальний сезон 2025/2026 у Луцьку
З 16 жовтня в комунальних закладах Луцька розпочали опалювальний сезон. Тепло подали в дошкільні навчальні заклади, школи й медустанови. Опалення для житлових будинків увімкнули за декілька днів.
З 22 жовтня, у зв'язку із потеплінням, члени виконкому Луцької міської ради ухвалили рішення про призупинення опалювального сезону.
У Луцьку в середу, 29 жовтня, відновили опалювальний сезон для комунальних закладів, який через потепління призупинили 22 жовтня.
З 31 жовтня в обласному центрі відновили подачу тепла і для населення.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Народному артисту України Степану Гізі ампутували ногу, - ЗМІ
Сьогодні, 14:23
У Луцьку майже тиждень немає опалення у п'яти багатоповерхівках
Сьогодні, 13:34
На Волині у пожежах загинули двоє людей
Сьогодні, 13:09
Художник став майструвати FPV-дрони у луцькій бригаді НГУ
Сьогодні, 12:42