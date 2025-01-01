У Луцьку майже тиждень немає опалення у п'яти багатоповерхівках





Про це Антон Безносиков. Йдеться про будинки на вулиці Ковельській, 43, 45, 47 та на вулиці Шкільній, 5 і 10.



"Там стався витік, і на той момент не було вільної бригади, щоб його ліквідувати, тому виникла затримка. У четвер там вже почали роботи з ліквідації витоку", — зазначив Антон Безносиков.



Зі слів речника, ремонтні роботи на тепломережі планують завершити сьогодні, 8 грудня. Подачу опалення обіцяють відновити до кінця дня.



Що відомо про опалювальний сезон 2025/2026 у Луцьку



З 16 жовтня в комунальних закладах Луцька розпочали опалювальний сезон. Тепло подали в дошкільні навчальні заклади, школи й медустанови. Опалення для житлових будинків увімкнули за декілька днів.



З 22 жовтня, у зв'язку із потеплінням, члени виконкому Луцької міської ради ухвалили рішення про призупинення опалювального сезону.



У Луцьку в середу, 29 жовтня, відновили опалювальний сезон для комунальних закладів, який через потепління призупинили 22 жовтня.



З 31 жовтня в обласному центрі відновили подачу тепла і для населення.

