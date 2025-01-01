У боях за Україну з різницею в один день загинули два рідні брати з Волині Богдан та Валентин Василюки

У боях за Україну з різницею в один день загинули два рідні брати з Волині Богдан та Валентин Василюки
Обидва брати загинули у листопаді, кожен на своєму бойовому напрямку: Богдан - 20 листопада на Сумському, Валентин - 21 листопада на Харківському напрямках.

Про це повідомили у Торчинській громаді.

"Дві світлі душі, які віддали найцінніше за нашу свободу. Родина переживає невимовне горе — і ми маємо розділити з ними цей біль та вшанувати пам’ять Героїв.

Двоє братів.

Двоє синів.

Дві долі, зламані війною.

Двічі розбите серце однієї родини… Ми не знаємо, як можна витримати такий біль. Не знаємо, як можна пережити втрату одразу двох дітей. Не знайдемо слів, які б змогли хоч на мить полегшити це горе. Але разом із громадою висловлюємо найщиріші, найглибші співчуття рідним, близьким, друзям, знайомим. Схиляємо голови перед їхньою незламністю. Підтримуємо їх у молитві й людській солідарності.

Наші Герої — такі молоді… Не встигли створити свої родини, не почули дитячого сміху, не мали шансів прожити довге, спокійне життя. Вони пішли у Небесний легіон, віддавши найдорожче — своє життя за Україну, за наш спокій, за наше майбутнє.
У боях за Україну з різницею в один день загинули два рідні брати з Волині Богдан та Валентин Василюки

Ми зобов’язані пам’ятати їхню жертву.

Світла і вічна пам’ять Героям України — братам Валентину та Богдану Василюкам", - йдеться в повідомленні.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблих Героїв. Вічна пам'ять!

У боях за Україну з різницею в один день загинули два рідні брати з Волині Богдан та Валентин Василюки

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, брати, загиблі, Герої
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку виявили фальсифіковане масло? Споживачі обурені
Змова на аукціонах: компанії двох волинських депутатів занесли до «чорного списку» АМКУ
У Луцьку відкрили приймальню проекту «СОВА» – безкоштовної юридичної допомоги ветеранам і військовим
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У боях за Україну з різницею в один день загинули два рідні брати з Волині Богдан та Валентин Василюки
Сьогодні, 14:31
Народному артисту України Степану Гізі ампутували ногу, - ЗМІ
Сьогодні, 14:23
Волинянка незаконно хотіла побудувати багатоповерхівку у центрі міста на Волині
Сьогодні, 14:07
У Луцьку майже тиждень немає опалення у п'яти багатоповерхівках
Сьогодні, 13:34
На Волині у пожежах загинули двоє людей
Сьогодні, 13:09
Медіа
відео
1/8