У боях за Україну з різницею в один день загинули два рідні брати з Волині Богдан та Валентин Василюки

Обидва брати загинули у листопаді, кожен на своєму бойовому напрямку:- 20 листопада на Сумському,- 21 листопада на Харківському напрямках.Про це повідомили у Торчинській громаді."Дві світлі душі, які віддали найцінніше за нашу свободу. Родина переживає невимовне горе — і ми маємо розділити з ними цей біль та вшанувати пам’ять Героїв.Двоє братів.Двоє синів.Дві долі, зламані війною.Двічі розбите серце однієї родини… Ми не знаємо, як можна витримати такий біль. Не знаємо, як можна пережити втрату одразу двох дітей. Не знайдемо слів, які б змогли хоч на мить полегшити це горе. Але разом із громадою висловлюємо найщиріші, найглибші співчуття рідним, близьким, друзям, знайомим. Схиляємо голови перед їхньою незламністю. Підтримуємо їх у молитві й людській солідарності.Наші Герої — такі молоді… Не встигли створити свої родини, не почули дитячого сміху, не мали шансів прожити довге, спокійне життя. Вони пішли у Небесний легіон, віддавши найдорожче — своє життя за Україну, за наш спокій, за наше майбутнє.Ми зобов’язані пам’ятати їхню жертву.Світла і вічна пам’ять Героям України — братам Валентину та Богдану Василюкам", - йдеться в повідомленні.