У США, росії та України немає єдиної позиції щодо Донбасу, - Зеленський
Сьогодні, 15:37
На мирних переговорах щодо врегулювання російсько-української війни досі неузгодженим залишається територіальне питання, а саме щодо Донецької області.
Про це в телефонному інтерв’ю Bloomberg заявив президент Володимир Зеленський, пише Громадське.
«Є бачення США, росії та України — і ми не маємо єдиної думки щодо Донбасу», — заявив президент.
Водночас глава держави підкреслив, що Україна наполягає на окремій угоді про гарантії безпеки від західних союзників, а насамперед — від США.
«Є одне питання, на яке я — і всі українці — хочемо отримати відповідь: якщо росія знову почне війну, що зроблять наші партнери», — сказав Зеленський.
Нагадаємо, 5 грудня відбулася шоста за останні два тижні зустріч представників України та США. На ній обговорили результати нещодавнього візиту Віткоффа та Кушнера до росії.
У РНБО повідомляли, що американська та українська сторони також узгодили «рамки домовленостей у сфері безпеки» та обговорили необхідні засоби стримування для забезпечення стійкого миру.
Уже наступного дня Зеленський заявив, що мав «довгу й змістовну» телефонну розмову зі спецпосланцем США Стівом Віткоффом і зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.
