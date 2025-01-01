У США, росії та України немає єдиної позиції щодо Донбасу, - Зеленський





Про це в телефонному інтерв’ю Bloomberg заявив президент Володимир Зеленський, пише



«Є бачення США, росії та України — і ми не маємо єдиної думки щодо Донбасу», — заявив президент.



Водночас глава держави підкреслив, що Україна наполягає на окремій угоді про гарантії безпеки від західних союзників, а насамперед — від США.



«Є одне питання, на яке я — і всі українці — хочемо отримати відповідь: якщо росія знову почне війну, що зроблять наші партнери», — сказав Зеленський.



Нагадаємо, 5 грудня відбулася шоста за останні два тижні зустріч представників України та США. На ній обговорили результати нещодавнього візиту Віткоффа та Кушнера до росії.



У РНБО повідомляли, що американська та українська сторони також узгодили «рамки домовленостей у сфері безпеки» та обговорили необхідні засоби стримування для забезпечення стійкого миру.



Уже наступного дня Зеленський заявив, що мав «довгу й змістовну» телефонну розмову зі спецпосланцем США Стівом Віткоффом і зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!

