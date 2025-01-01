Лучан кличуть на концерт, який подарує справжній настрій зими

21 грудня, у неділю, у Волинському академічному обласному українському музично-драматичному театрі імені Тараса Шевченка відбудеться концерт «Симфонія зимових мелодій».

Про це повідомляють у Волинському драмтеатрі.

«Симфонія зимових мелодій — ваш музичний вечір цієї зими у театрі! На глядачів чекає яскрава концертна програма з двох відділень, у якій поєднаються улюблені українські хіти, ліричні балади, енергійні ритми та новорічні мотиви. Звучатимуть «Україна колядує», «Водограй», «Черемшина», «Ангел світла», «Ніч яка місячна», «Чорнії брови, карії очі», «З Новим роком» та багато інших пісень, що захоплюють з перших нот», — йдеться в повідомленні.

У програмі — виступи артистів та естрадно-симфонічного оркестру, а на завершення — спільна композиція.

«Запрошуємо влаштувати передсвятковий вечір разом із музикою, яка подарує тепло, світло й справжній настрій зими», — зазначають у театрі.

Дата дійства: 21 грудня о 18:00, основна сцена

Тривалість вистави: 2 години 10 хвилин.
Квитки на вистави можна купити у касі та адміністраторів, а також на сайті театру.


