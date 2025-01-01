Постраждали п'ятеро людей: у селі на Волині через сказ у бродячого кота ввели карантин





Про це 8 грудня телефоном Петро Корх.



"Тварина подряпала декількох людей, а саме трьох жінок і двох чоловіків. Ще одна жінка мала контакт з бродячим котом, але подряпин чи укусів в неї не було. Після цього тварина загинула", — каже Петро Корх.



Ветлікарі виїхали у село Мельники-Мостище, провели дезінфекцію місць, де кіт перебував, а труп тварини відправили на дослідження у лабораторію.



"Експертиза підтвердила у бродячого кота сказ. Ці тварини гуляють по лісових масивах, по полях, трасах. Однозначно, що десь був контакт з дикою лисицею, цей кіт заразився, був носієм. І протягом 10 днів ця хвороба проявилася", — сказав посадовець.



Як наголосив Петро Корх, це одинадцятий з початку року випадок сказу у Камінь-Каширському районі. Наразі у селі триває повторна вакцинація домашніх котів та собак. Станом на 8 грудня ветеринари щепили 140 котів і 180 собак.



У селі Мельники-Мостище наразі проводиться епідрозслідування щодо людей, які могли бути ще у контакті зі скаженим бродячим котом. Місцевих мешканців, яких кіт подряпав та були у контакті з хворою твариною, щеплюють.



Довідково: сказ — це гостре інфекційне захворювання тварин і людини, спричинене нейротропним вірусом сказу, інформує Центр громадського здоров'я. Характеризується розвитком своєрідного енцефаліту зі стрімким ушкодженням центральної нервової системи. У людини інкубаційний період сказу триває 1–3 місяці, але може варіюватися від одного тижня до року. У разі інфікування хворого слід негайно госпіталізувати та ввести антирабічну вакцину.

