На Волині браконьєри вбили двох червонокнижних лосів

Під час обстеження місцевості, за межами села Вічині Доросинівської громади встановлено два окремі місця, де були наявні чіткі сліди крові диких тварин. На відстані близько 15 метрів від цих слідів знайдено рештки двох лосів.Про це повідомила Державна екологічна інспекція Волинської області.Два лосі, які занесені до Червоної книги України стали здобиччю браконьєрів, у зв’язку з чим на місце події викликано слідчо-оперативну групу.Незаконне добування диких тварин, зокрема лося - виду, який перебуває під особливою охороною, - тягне за собою кримінальну відповідальність за ст. 248 Кримінального кодексу України (незаконне полювання), штрафи розміром до кількох сотень неоподатковуваних мінімумів, конфіскацію знарядь та засобів полювання, відшкодування збитків, розмір яких, за одного незаконно добутого лося - становить 130 тис гривень та можливе обмеження або позбавлення волі.