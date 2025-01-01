Завтра у Луцьку прощатимуться з Героєм Сергієм Мацюком, який загинув у Курській області
Сьогодні, 15:02
9 грудня у Луцьку відбудеться прощання з військовослужбовцем Сергієм Мацюком.
Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
У вівторок, 9 грудня, об 11 годині у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбудеться відспівування військовослужбовця Мацюка Сергія Леонідовича (01.05.1992 року народження), який загинув 25 листопада 2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Нижній Клин Курської області.
Поховають Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
Щирі співчуття рідним та близьким воїна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
У вівторок, 9 грудня, об 11 годині у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбудеться відспівування військовослужбовця Мацюка Сергія Леонідовича (01.05.1992 року народження), який загинув 25 листопада 2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Нижній Клин Курської області.
Поховають Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
Щирі співчуття рідним та близьким воїна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Постраждали п'ятеро людей: у селі на Волині через сказ у бродячого кота ввели карантин
Сьогодні, 16:10
Завтра у Луцьку прощатимуться з Героєм Сергієм Мацюком, який загинув у Курській області
Сьогодні, 15:02
У боях за Україну з різницею в один день загинули два рідні брати з Волині Богдан та Валентин Василюки
Сьогодні, 14:31
Народному артисту України Степану Гізі ампутували ногу, - ЗМІ
Сьогодні, 14:23