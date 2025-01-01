Завтра у Луцьку прощатимуться з Героєм Сергієм Мацюком, який загинув у Курській області

Сергієм Мацюком.



Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.



У вівторок, 9 грудня, об 11 годині у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбудеться відспівування військовослужбовця Мацюка Сергія Леонідовича (01.05.1992 року народження), який загинув 25 листопада 2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Нижній Клин Курської області.



Поховають Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.



Щирі співчуття рідним та близьким воїна.





