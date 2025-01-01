У волинянина на митниці вилучили ноутбуки на мільйон





Про це у телеграмі повідомляє Держмитслужба.



39-річний водій, мешканець Волині, обрав смугу спрощеного митного контролю «зелений коридор». Однак під час митного огляду виявили 179 вживаних ноутбуків та 4 вживані системні блоки загальною вартістю близько 1 мільйона гривень.



За цим фактом складено протокол про порушення митних правил відповідно до ч. 2 ст. 471 МКУ.





