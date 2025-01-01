Волинянка через «Устилуг» намагалась незаконно ввезти в Україну 23 айфони на понад мільйон гривень

Через Устилуг в Україну хотіли ввезти без оподаткування техніку Apple орієнтовною вартістю 1,6 млн грн. Волинські митники упередили цей протиправний намір громадянки.Про це повідомили у пресслужбі Волинської митниці.23 смартфони моделей «Iphone 17 Pro Max» на 256 або 512 GB знаходились у салоні мікроавтобуса, за кермом якого волинянка поверталась додому з Польщі. При в’їзді до України їй слід було обрати «червоний коридор», задекларувати партію товару та сплатити належні мито та ПДВ. Однак водійка обрала «зелений» і знехтувала обов’язком письмового декларування та оподаткування.Тож за ознаками ч. 2 ст. 471 Митного кодексу України складено протокол про порушення митних правил, а гаджети тимчасово вилучили на склад митниці. За таке адміністративне порушення законодавством передбачено накладення штрафу в розмірі 30 відсотків вартості товару.Крім того, додатково вивчається питання щодо дотримання громадянкою законодавства з охорони прав інтелектуальної власності під час цього переміщення товару.На Волинській митниці нагадують, що продукція Apple внесена в митний Реєстр Об’єктів прав інтелектуальної власності, а її торгова марка підлягає захисту від недоброчесної конкуренції в міжнародній торгівлі.Аби прискорити процес повернення належної їй техніки, жінка виявила бажання укласти мирову угоду."Правовий механізм припинення провадження шляхом компромісу передбачає добровільну згоду порушника у місячний термін внести до державного бюджету кошти в розмірі, що дорівнюють сумі штрафу, передбаченого відповідною санкцією. Натомість митниця припиняє провадження у справі і здійснює митне оформлення товару відповідно до заявленого режиму. У разі укладання мирової угоди особа вважається такою, що не була притягнута до адміністративної відповідальності за скоєне", - зазначають на митниці.