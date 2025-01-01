Росія у 56 разів збільшила продаж золотовалютних запасів через дірку в бюджеті

Росія у 56 разів збільшила продаж золотовалютних запасів через дірку в бюджеті
Мінфін рф у 56 разів збільшує продаж валюти та золота з Фонду національного добробуту, щоб латати бюджетну дірку.

Про це повідомляє Reuters.

Мінфін росії змушений різко посилити розпродаж активів Фонду національного добробуту — продаж валюти та золота зросте у 56 разів. Причина банальна: у грудні держава не отримує потрібного обсягу нафтових і газових доходів і знову мусить гасити дефіцит резервами.

За оцінками відомства, доходи від енергетики не дотягнуть до базового рівня майже 138 млрд рублів. Тому з 5 грудня до 15 січня Мінфін планує продати валюту на 123,4 млрд рублів — це приблизно 5,6 млрд рублів щодня. Для порівняння: зараз щоденні продажі становлять лише 0,1 млрд.

Ліквідна частина ФНД на 1 листопада — 4,16 трлн рублів. Цей резерв повинен працювати як “подушка безпеки”, але фактично використовується для покриття хронічних бюджетних провалів, що поглиблюються через війну та падіння енергетичних доходів.

