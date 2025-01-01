Фермери на Волині підпільно вирощували тютюн у промислових масштабах
Сьогодні, 11:54
Детективи Бюро економічної безпеки на Волині викрили фермерське господарство, яке незаконно вирощувало та обробляло тютюн у промислових масштабах.
Про це у телеграмі повідомляє БЕБ.
Підприємство засіяло тютюном близько 40 гектарів земель у Володимирському районі, не маючи на це відповідної ліцензії. Для очищення, сортування та пресування листя облаштували спеціальні цехи. До збору та обробки врожаю залучали місцевих жителів, частина з яких не була офіційно працевлаштована.
Детективи БЕБ виявили 13 ділянок, засіяних тютюном. Під час огляду вилучили майже 9 тонн тютюну та обладнання, що забезпечувало технологічний процес виготовлення тютюнової сировини, камери сушіння, промислову лінію для подачі тютюну та інше.
Орієнтовна вартість вилученої сировини – близько 5 млн грн.
На вилучене майно накладено арешт.
Досудове розслідування триває.
