Фермери на Волині підпільно вирощували тютюн у промислових масштабах
Детективи Бюро економічної безпеки на Волині викрили фермерське господарство, яке незаконно вирощувало та обробляло тютюн у промислових масштабах.

Про це у телеграмі повідомляє БЕБ.

Підприємство засіяло тютюном близько 40 гектарів земель у Володимирському районі, не маючи на це відповідної ліцензії. Для очищення, сортування та пресування листя облаштували спеціальні цехи. До збору та обробки врожаю залучали місцевих жителів, частина з яких не була офіційно працевлаштована.

Детективи БЕБ виявили 13 ділянок, засіяних тютюном. Під час огляду вилучили майже 9 тонн тютюну та обладнання, що забезпечувало технологічний процес виготовлення тютюнової сировини, камери сушіння, промислову лінію для подачі тютюну та інше.

Орієнтовна вартість вилученої сировини – близько 5 млн грн.

На вилучене майно накладено арешт.

Досудове розслідування триває.


