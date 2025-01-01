Фермери на Волині підпільно вирощували тютюн у промислових масштабах

Детективи Бюро економічної безпеки на Волині викрили фермерське господарство, яке незаконно вирощувало таПро це у телеграмі повідомляє БЕБ.Підприємство засіяло тютюном близько 40 гектарів земель у Володимирському районі, не маючи на це відповідної ліцензії. Для очищення, сортування та пресування листя облаштували спеціальні цехи. До збору та обробки врожаю залучали місцевих жителів, частина з яких не була офіційно працевлаштована.Детективи БЕБ виявили 13 ділянок, засіяних тютюном. Під час огляду вилучили майже 9 тонн тютюну та обладнання, що забезпечувало технологічний процес виготовлення тютюнової сировини, камери сушіння, промислову лінію для подачі тютюну та інше.Орієнтовна вартість вилученої сировини – близько 5 млн грн.На вилучене майно накладено арешт.Досудове розслідування триває.