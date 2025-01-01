Волинянин отримав умовний термін за автопригоду з постраждалим

спричинив ДТП, унаслідок якої тяжко травмувався 17-річний водій.



Чоловіка визнали винним та призначили 3 роки позбавлення волі, але звільнили від відбування покарання з іспитовим терміном 1 рік, пише



Як йдеться у матеріалах справи, обвинувачений, керуючи автомобілем Nissan Navara, не переконався у безпечності маневру та порушив низку вимог Правил дорожнього руху. У результаті авто зіткнулося з Renault Kangoo, яким керував неповнолітній. Хлопець отримав тяжкі травми — зокрема, розрив селезінки та перелом ребра.



У суді чоловік повністю визнав провину, щиро розкаявся та повідомив, що відшкодував потерпілому завдану шкоду. Потерпілий та його законний представник просили не позбавляти водія волі та права керування.



Суд врахував необережний характер злочину, позитивні характеристики підсудного, наявність статусу учасника бойових дій, відсутність попередніх судимостей, а також висновок пробації про низьку ймовірність повторного правопорушення.



У результаті суд призначив чоловіку 3 роки позбавлення волі, але звільнив його від відбування покарання з випробуванням строком на 1 рік.



Також суд постановив повернути обидва автомобілі власникам та стягнути з обвинуваченого понад 6 тисяч гривень витрат за проведення експертизи.



Вирок може бути оскаржений до Волинського апеляційного суду протягом 30 днів.



