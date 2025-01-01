На смерть збив 15-річного хлопця: на Волині судили священника, який у селі їхав зі швидкістю близько 104 км/год

На смерть збив 15-річного хлопця: на Волині судили священника, який у селі їхав зі швидкістю близько 104 км/год
На Волині іспитовим строком покарали священника, який на смерть збив неповнолітнього велосипедиста.

Про це йдеться у вироку Камінь-Каширського районного суду, пишуть Волинські новини.

Інцидент стався 28 червня 2025 року в селі Раків Ліс Камінь-Каширського району. Сергій К. керував автомобілем Toyota RAV4 EV близько 96-104 км/год. Перевищивши швидкість, водій не встежив за дорогою і скоїв наїзд на 15-річного хлопця, який перетинав дорогу на велосипеді. Від отриманих травм неповнолітній помер.

ДІї кваліфікували за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху водієм, що спричинили смерть потерпілого).

На судовому засіданні обвинувачений вину визнав і шкодував про вчинене. Він просив вибачення у родини загиблого, відшкодував шкоду, хоча й розумів, що це не зменшить горе батьків.

Просив суворо не карати і не позбавляти водійського посвідчення, бо автомобіль треба, щоб возити дітей на навчання, доглядати за хворою матір'ю і виконувати пасторські обов`язки. Чоловік вперше притягується до криміналу, характеризується позитивно, є настоятелем храму.

Суд призначив Сергієві К. три роки позбавлення волі і рік заборони керувати транспортними засобами. Але тюремне покарання замінили на два роки іспитового строку. Також чоловік заплатить понад 35 тисяч гривень за проведення судових експертиз.

Цікаво ,скільки забашляв судді ?
Відповісти
