Теплий початок грудня: якої погоди слід очікувати волинянам цього тижня





Про це Леся Пасічник.



"Середньодобова температура цього тижня вища за кліматичну норму на +4,7°. Це згідно з багаторічними спостереженнями за останні 20-30 років. Тому для цієї пори року погода відносно тепла", — сказала синоптикиня.



До кінця доби 1 грудня в області буде хмарно, без істотних опадів. Вітер північно-західний 3-8 м/с. Температура повітря вдень у Луцьку від +4° до +6°, по області — 2-7° тепла.



У вівторок, 2 грудня, передбачається хмарна погода з проясненнями. Вночі та вранці мряка, вдень без опадів. Уночі та в першій половині дня туман. Вітер північно-західний із переходом на південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря по області вночі — 0-5° тепла, вдень — 2-7° тепла, у Луцьку вночі — 2-4°, вдень — 4-6° тепла.



У середу, 3 грудня, очікується хмарна з проясненнями без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі — 0-5 тепла°, вдень — 2-7° тепла.



У четвер, 4 грудня, буде хмарна погода з проясненнями, без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря по області вночі — 0-5° тепла, вдень — 2-7° тепла.



У п'ятницю, 5 грудня, прогнозують хмарну погоду з проясненнями, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі — 0-5° тепла, вдень — 4-9° тепла.



У суботу, 6 грудня, на Волині буде хмарна з проясненнями, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -2° +3°, вдень — 2-7°.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Упродовж тижня, 1-6 грудня, на території Волині переважатиме хмарна погода та мряка. Регіон перебуватиме у полі підвищеного тиску, тому істотних опадів не передбачається.Про це Суспільному розповіла чергова синоптикиня обласного центру з гідрометеорології"Середньодобова температура цього тижня вища за кліматичну норму на +4,7°. Це згідно з багаторічними спостереженнями за останні 20-30 років. Тому для цієї пори року погода відносно тепла", — сказала синоптикиня.До кінця доби 1 грудня в області буде хмарно, без істотних опадів. Вітер північно-західний 3-8 м/с. Температура повітря вдень у Луцьку від +4° до +6°, по області — 2-7° тепла.У вівторок, 2 грудня, передбачається хмарна погода з проясненнями. Вночі та вранці мряка, вдень без опадів. Уночі та в першій половині дня туман. Вітер північно-західний із переходом на південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря по області вночі — 0-5° тепла, вдень — 2-7° тепла, у Луцьку вночі — 2-4°, вдень — 4-6° тепла.У середу, 3 грудня, очікується хмарна з проясненнями без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі — 0-5 тепла°, вдень — 2-7° тепла.У четвер, 4 грудня, буде хмарна погода з проясненнями, без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря по області вночі — 0-5° тепла, вдень — 2-7° тепла.У п'ятницю, 5 грудня, прогнозують хмарну погоду з проясненнями, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі — 0-5° тепла, вдень — 4-9° тепла.У суботу, 6 грудня, на Волині буде хмарна з проясненнями, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -2° +3°, вдень — 2-7°.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію