Нідерланди нададуть ще 250 млн євро на закупівлю засобів ППО в США для України
Сьогодні, 16:30
Нідерланди нададуть ще 250 млн євро для закупівлі зброї для України за програмою PURL.
Про це повідомив міністр оборони Рубен Брекельманс, LB.ua.
Ці кошти спрямують, зокрема, на протиповітряну оборону. В тому числі – на боєприпаси для F-16.
"У цей критичний час Україна може розраховувати на нашу підтримку", – прокоментував Брекельманс.
Міністр закордонних справ Нідерландів Девід ван Віл зазначив, що підтримка повинна тривати, аби Україна могла вести перемовини з позиції сили.
Програма PURL передбачає надання коштів країнами НАТО на закупівлю зброї в США для України. Це відносно нова програма, що запрацювала цього року після зміни адміністрації, оскільки Дональд Трамп відмовився від надання оборонної підтримки на безкоштовних умовах.
Окрім того, Україна і Нідерланди домовилися про спільне виробництво дронів. Відповідну угоду уклали Брекельманс та його український колега Денис Шмигаль.
