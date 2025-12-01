Нідерланди нададуть ще 250 млн євро на закупівлю засобів ППО в США для України

Нідерланди нададуть ще 250 млн євро для закупівлі зброї для України за програмою PURL.Про це повідомив міністр оборониЦі кошти спрямують, зокрема, на протиповітряну оборону. В тому числі – на боєприпаси для F-16."У цей критичний час Україна може розраховувати на нашу підтримку", – прокоментував Брекельманс.Міністр закордонних справ Нідерландівзазначив, що підтримка повинна тривати, аби Україна могла вести перемовини з позиції сили.Програма PURL передбачає надання коштів країнами НАТО на закупівлю зброї в США для України. Це відносно нова програма, що запрацювала цього року після зміни адміністрації, оскількивідмовився від надання оборонної підтримки на безкоштовних умовах.Окрім того, Україна і Нідерланди домовилися про спільне виробництво дронів. Відповідну угоду уклали Брекельманс та його український колега