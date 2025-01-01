У Вишгороді внаслідок обстрілу загинув працівник компанії, що виготовляє ракети «Фламінго»

Унаслідок російського удару по Вишгороду в ніч проти 30 листопада загинув працівник компанії Fire Point, яка відома виробництвом ракет «Фламінго».

Про це повідомив головний конструктор та співзасновник компанії Денис Штілерман, пише Громадське.

Він також повідомив, що родина загиблого наразі в критичному стані в лікарні.

«На щастя для росіян, ми, на відміну від них, не завдаємо ударів у відповідь на щоденні обстріли наших мирних міст по їхніх житлових будинках. Бо ми добре знаємо, де багато наших ворогів живуть разом зі своїми родинами», — написав Штілерман.

Нагадаємо, у ніч проти 30 листопада російські війська обстріляли Вишгород, що в Київській області. Унаслідок атаки загинула людина, ще 19 — постраждали.

