У Вишгороді внаслідок обстрілу загинув працівник компанії, що виготовляє ракети «Фламінго»





Про це повідомив головний конструктор та співзасновник компанії Денис Штілерман, пише



Він також повідомив, що родина загиблого наразі в критичному стані в лікарні.



«На щастя для росіян, ми, на відміну від них, не завдаємо ударів у відповідь на щоденні обстріли наших мирних міст по їхніх житлових будинках. Бо ми добре знаємо, де багато наших ворогів живуть разом зі своїми родинами», — написав Штілерман.



Нагадаємо, у ніч проти 30 листопада російські війська обстріляли Вишгород, що в Київській області. Унаслідок атаки загинула людина, ще 19 — постраждали.

