Залишив навчання і пішов на фронт: на Волині попрощалися з 18-річним Героєм Дмитром Приймачуком

Війна забрала юне життя, сповнене сил, талантів, мрій і любові до України. Громада попрощалася з 18-річним ковельчанином, стрільцем-помічником гранатометника механізованого взводу механізованого батальйону в/ч А0693 (54-ї ОМБр), солдатом"Він народився 11 січня 2007 року в Ковелі. Навчався у ліцеї №12. Захоплювався інформаційними технологіями, відвідував комп’ютерну школу, займався змішаними бойовими мистецтвами. Вступив до Ковельського промислово-економічного фахового коледжу. Провчившись два курси, Дмитро вирішив залишити навчання і піти на фронт.Він добре знав, що таке війна. У лавах Сил оборони — багато його рідних, друзів, знайомих. Батько —, також військовий, пройшов найгарячіші точки АТО і повномасштабної війни. Тож його рішення стати на захист держави було свідомим і незворотнім", - йдеться в повідомленні.1 серпня 2025 року Дмитро підписав контракт у Краматорському РТЦК та СП і долучився до лав 54-ї окремої механізованої бригади. Його підрозділ тримав позиції під Сіверськом. Дмитро мав виконати бойове завдання — евакуювати поранених з поля бою. Поїздка, яка мала врятувати життя побратимів, виявилася фатальною. Дмитро загинув 27 листопада 2025 року в районі населеного пункту Сіверськ на Донеччині."Висловлюю щирі співчуття батькам —та Ярославу, сестрі, брату, тітці, бабусі, усім рідним і близьким полеглого бійця", - зазначив міський голова Ігор Чайка.Поховали Дмитра Приймачука на Алеї Героїв міського кладовища.