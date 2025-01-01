Залишив навчання і пішов на фронт: на Волині попрощалися з 18-річним Героєм Дмитром Приймачуком

Війна забрала юне життя, сповнене сил, талантів, мрій і любові до України. Громада попрощалася з 18-річним ковельчанином, стрільцем-помічником гранатометника механізованого взводу механізованого батальйону в/ч А0693 (54-ї ОМБр), солдатом Приймачуком Дмитром Ярославовичем.

"Він народився 11 січня 2007 року в Ковелі. Навчався у ліцеї №12. Захоплювався інформаційними технологіями, відвідував комп’ютерну школу, займався змішаними бойовими мистецтвами. Вступив до Ковельського промислово-економічного фахового коледжу. Провчившись два курси, Дмитро вирішив залишити навчання і піти на фронт.

Він добре знав, що таке війна. У лавах Сил оборони — багато його рідних, друзів, знайомих. Батько — Ярослав Володимирович, також військовий, пройшов найгарячіші точки АТО і повномасштабної війни. Тож його рішення стати на захист держави було свідомим і незворотнім", - йдеться в повідомленні.

1 серпня 2025 року Дмитро підписав контракт у Краматорському РТЦК та СП і долучився до лав 54-ї окремої механізованої бригади. Його підрозділ тримав позиції під Сіверськом. Дмитро мав виконати бойове завдання — евакуювати поранених з поля бою. Поїздка, яка мала врятувати життя побратимів, виявилася фатальною. Дмитро загинув 27 листопада 2025 року в районі населеного пункту Сіверськ на Донеччині.
"Висловлюю щирі співчуття батькам — Тетяні та Ярославу, сестрі Юлії, брату Михайлу, тітці Ганні, бабусі Галині Степанівні, усім рідним і близьким полеглого бійця", - зазначив міський голова Ігор Чайка.
Поховали Дмитра Приймачука на Алеї Героїв міського кладовища.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
