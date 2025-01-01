У селищі на Волині заклади освіти - без опалення: відкрили кримінальне провадження





Про це 1 грудня у коментарі Наталія Мурахевич.



"Прокурори Володимирської окружної прокуратури здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом можливої службової недбалості. Це кримінальне правопорушення, яке передбачене частиною 1 статті 367 Кримінального Кодексу України", — сказала речниця.



З її слів, наразі проводяться слідчі дії, спрямовані на встановлення та перевірку обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.



Довідково: за частиною 1 статті 367 Кримінального кодексу України службова недбалість, тобто невиконання або неналежне виконання службовою особою своїх службових обов'язків карається штрафом від 34000 або 68000 гривень або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.



Що відомо про ситуацію з опаленням в Іваничах



У селищі Іваничі Володимирського району без опалення залишаються дитсадок, бібліотека, ліцей та музична школа. Тепло там не подавали від початку опалювального сезону.



Як раніше розповіла Суспільному керівниця місцевого відділу освіти, культури, молоді та спорту Алла Наумук, причина відсутності опалення в тому, що громада боргує 1,1 мільйона гривень "за доставку" теплової енергії постачальнику.



Котельні, які забезпечують теплом лікарню, селищну раду та навчальні заклади в Іваничах, з 2014 року працюють на енергетичній лозі. Усі послуги надає компанія-постачальник. Зі слів її директора Костянтина Богатова, громада боргує "за транспортування" з 2023 року і добігла майже 4 млн грн.

