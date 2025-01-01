Завтра у Луцьку прощатимуться з Героєм Сергієм Ткачем, який загинув понад рік тому
Сьогодні, 14:36
2 грудня відбудеться прощання з військовослужбовцем Сергієм Ткачем.
Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
У вівторок, 2 грудня, об 11 годині у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбудеться відспівування військовослужбовця Ткача Сергія Володимировича (02.01.1976 року народження), який загинув 20 липня 2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Нью-Йорк Донецької області.
Поховають Героя на кладовищі села Новосілки Рівненської області.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
