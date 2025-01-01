У Луцьку на великій швидкості водій зніс паркан на Соборності: опублікували відео аварії
Сьогодні, 13:50
У Луцьку нетверезий водій зніс паркан на проспекті Соборності та залишив місце події: опублікували відео аварії.
Момент ДТП зафіксували камери відеоспостереження, повідомили у Муніципальній варті Луцька.
Нагадаємо, що учора, близько 22-ї години, інспектори отримали повідомлення про ДТП на проспекті Соборності.
З’ясувалося, що автомобіль Lexus здійснив наїзд на металевий паркан на розділювальній смузі.
Очевидці зазначили, що водій разом із пасажирами покинув місце пригоди та попрямував у бік одного з будинків поруч.
Патрульні негайно розпочали пошуки керманича, і вже невдовзі виявили чоловіка, який підходив під опис свідків та перебував неподалік місця події.
Під час спілкування інспектори помітили в нього ознаки алкогольного сп’яніння.
