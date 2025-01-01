У Луцьку на великій швидкості водій зніс паркан на Соборності: опублікували відео аварії

У Луцьку на великій швидкості водій зніс паркан на Соборності: опублікували відео аварії
У Луцьку нетверезий водій зніс паркан на проспекті Соборності та залишив місце події: опублікували відео аварії.

Момент ДТП зафіксували камери відеоспостереження, повідомили у Муніципальній варті Луцька.

Нагадаємо, що учора, близько 22-ї години, інспектори отримали повідомлення про ДТП на проспекті Соборності.

З’ясувалося, що автомобіль Lexus здійснив наїзд на металевий паркан на розділювальній смузі.

Очевидці зазначили, що водій разом із пасажирами покинув місце пригоди та попрямував у бік одного з будинків поруч.

Патрульні негайно розпочали пошуки керманича, і вже невдовзі виявили чоловіка, який підходив під опис свідків та перебував неподалік місця події.

Під час спілкування інспектори помітили в нього ознаки алкогольного сп’яніння.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Луцьк, ДТП, Соборності
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку виявили фальсифіковане масло? Споживачі обурені
Змова на аукціонах: компанії двох волинських депутатів занесли до «чорного списку» АМКУ
У Луцьку відкрили приймальню проекту «СОВА» – безкоштовної юридичної допомоги ветеранам і військовим
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Завтра у Луцьку прощатимуться з Героєм Сергієм Ткачем, який загинув понад рік тому
Сьогодні, 14:36
У селищі на Волині заклади освіти - без опалення: відкрили кримінальне провадження
Сьогодні, 14:05
У Луцьку на великій швидкості водій зніс паркан на Соборності: опублікували відео аварії
Сьогодні, 13:50
Низка увʼязнених колаборантів, які просилися на обмін у росію, незабаром вийдуть на волю в Україні
Сьогодні, 13:34
Волинянин вбив чоловіка молотком, а потім сховав тіло у погребі
Сьогодні, 13:00
Медіа
відео
1/8