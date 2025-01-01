У Луцьку на великій швидкості водій зніс паркан на Соборності: опублікували відео аварії

У Луцьку нетверезий водій зніс паркан на проспекті Соборності та залишив місце події: опублікували відео аварії.Момент ДТП зафіксували камери відеоспостереження, повідомили у Муніципальній варті Луцька.Нагадаємо, що учора, близько 22-ї години, інспектори отримали повідомлення проЗ’ясувалося, що автомобіль Lexus здійснив наїзд на металевий паркан на розділювальній смузі.Очевидці зазначили, що водій разом із пасажирами покинув місце пригоди та попрямував у бік одного з будинків поруч.Патрульні негайно розпочали пошуки керманича, і вже невдовзі виявили чоловіка, який підходив під опис свідків та перебував неподалік місця події.Під час спілкування інспектори помітили в нього ознаки алкогольного сп’яніння.