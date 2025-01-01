Низка увʼязнених колаборантів, які просилися на обмін у росію, незабаром вийдуть на волю в Україні





Про це йдеться у матеріалі



Так, жителя Львова Євгена Желізка у листопаді 2023 року увʼязнили на два роки за виправдовування агресії росії. Незабаром він вийде на волю.



До слова, у суді чоловік казав, що «випадково став» громадянином України, бо його «країна розвалилась». І взагалі, України, на його думку, ніколи не існувало, «українців як нації не існує», «росіяни — брати», Україну слід позбавити зброї, а чинну владу — «усунути фізично».



А ось Сергій Пасечник цьогоріч у жовтні вже відбув трирічний термін ув’язнення. За даними слідства, перебуваючи на захопленій частині Луганщини, чоловік вступив до лав незаконних збройних формувань у перший день великої війни. Добровільно, бо окупанти не тиснули ні на нього, ні на його родину.



І хоч він разом з іншими окупаційними військами перебував на Харкіщині у 2022-му, йому інкримінували лише участь у незаконному збройному формуванні.



Ці засуджені під час свого ув’язнення написали заяви, де вони попросили про те, щоб їх вивезли до росії в обмін на українських військовополонених. Це можливо у межах державного проєкту «Хочу к своим».



Утім, обміну ці двоє ув'язнених не дочекалися. Крім того, їх можуть мобілізувати, бо вони відбували покарання за статтями, які не впливають можливість призову.



На фото - Євген Желізко, проєкт «Хочу к своим».

