Низка увʼязнених колаборантів, які просилися на обмін у росію, незабаром вийдуть на волю в Україні
Сьогодні, 13:34
В України низка громадян, які засуджені за виправдування агресії росії чи участь у незаконних збройних формуваннях, просилися обміняти їх на полонених українців. Утім, у такі засуджені незабаром вийдуть на волю і їх можуть мобілізувати.
Про це йдеться у матеріалі hromadske.
Так, жителя Львова Євгена Желізка у листопаді 2023 року увʼязнили на два роки за виправдовування агресії росії. Незабаром він вийде на волю.
До слова, у суді чоловік казав, що «випадково став» громадянином України, бо його «країна розвалилась». І взагалі, України, на його думку, ніколи не існувало, «українців як нації не існує», «росіяни — брати», Україну слід позбавити зброї, а чинну владу — «усунути фізично».
А ось Сергій Пасечник цьогоріч у жовтні вже відбув трирічний термін ув’язнення. За даними слідства, перебуваючи на захопленій частині Луганщини, чоловік вступив до лав незаконних збройних формувань у перший день великої війни. Добровільно, бо окупанти не тиснули ні на нього, ні на його родину.
І хоч він разом з іншими окупаційними військами перебував на Харкіщині у 2022-му, йому інкримінували лише участь у незаконному збройному формуванні.
Ці засуджені під час свого ув’язнення написали заяви, де вони попросили про те, щоб їх вивезли до росії в обмін на українських військовополонених. Це можливо у межах державного проєкту «Хочу к своим».
Утім, обміну ці двоє ув'язнених не дочекалися. Крім того, їх можуть мобілізувати, бо вони відбували покарання за статтями, які не впливають можливість призову.
На фото - Євген Желізко, проєкт «Хочу к своим».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це йдеться у матеріалі hromadske.
Так, жителя Львова Євгена Желізка у листопаді 2023 року увʼязнили на два роки за виправдовування агресії росії. Незабаром він вийде на волю.
До слова, у суді чоловік казав, що «випадково став» громадянином України, бо його «країна розвалилась». І взагалі, України, на його думку, ніколи не існувало, «українців як нації не існує», «росіяни — брати», Україну слід позбавити зброї, а чинну владу — «усунути фізично».
А ось Сергій Пасечник цьогоріч у жовтні вже відбув трирічний термін ув’язнення. За даними слідства, перебуваючи на захопленій частині Луганщини, чоловік вступив до лав незаконних збройних формувань у перший день великої війни. Добровільно, бо окупанти не тиснули ні на нього, ні на його родину.
І хоч він разом з іншими окупаційними військами перебував на Харкіщині у 2022-му, йому інкримінували лише участь у незаконному збройному формуванні.
Ці засуджені під час свого ув’язнення написали заяви, де вони попросили про те, щоб їх вивезли до росії в обмін на українських військовополонених. Це можливо у межах державного проєкту «Хочу к своим».
Утім, обміну ці двоє ув'язнених не дочекалися. Крім того, їх можуть мобілізувати, бо вони відбували покарання за статтями, які не впливають можливість призову.
На фото - Євген Желізко, проєкт «Хочу к своим».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку на великій швидкості водій зніс паркан на Соборності: опублікували відео аварії
Сьогодні, 13:50
Низка увʼязнених колаборантів, які просилися на обмін у росію, незабаром вийдуть на волю в Україні
Сьогодні, 13:34
Волинянин вбив чоловіка молотком, а потім сховав тіло у погребі
Сьогодні, 13:00
Росіяни завдали ракетного удару по Дніпрі. Є загиблі та поранені
Сьогодні, 12:36