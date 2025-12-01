Росіяни завдали ракетного удару по Дніпрі. Є загиблі та поранені
Сьогодні, 12:36
Сьогодні, 1 грудня, росіяни завдали ракетного удару по Дніпрі. Наразі відомо про трьох загиблих. Кількість поранених збільшилася до 15. Шестеро поранених у важкому стані.
Про це пише LB.ua.
"Сьогодні вранці ворог здійснив ракетну атаку на Дніпро. Наразі відомо, що троє людей загинули. Є постраждалі, попередньо восьмеро людей. Рятувальна операція триває. Обстеження території триває. Наслідки уточнюються. Всі служби працюють на місці: лікарі, рятувальники, поліція поряд із людьми. Надають всю необхідну допомогу", – розповів в.о. начальника ОВА Владислав Гайваненко.
За його словами, відомо, що пошкоджені СТО та підприємство.
У ОВА повідомили пізніше, що кількість постраждалих станом на 12:20 становить 15 людей. Троє з них на амбулаторному лікуванні, решта – госпіталізовані. Шестеро поранених у важкому стані.
