Росіяни завдали ракетного удару по Дніпрі. Є загиблі та поранені

"Сьогодні вранці ворог здійснив ракетну атаку на Дніпро. Наразі відомо, що троє людей загинули. Є постраждалі, попередньо восьмеро людей. Рятувальна операція триває. Обстеження території триває. Наслідки уточнюються. Всі служби працюють на місці: лікарі, рятувальники, поліція поряд із людьми. Надають всю необхідну допомогу", – розповів в.о. начальника ОВА Владислав Гайваненко.



За його словами, відомо, що пошкоджені СТО та підприємство.



У ОВА повідомили пізніше, що кількість постраждалих станом на 12:20 становить 15 людей. Троє з них на амбулаторному лікуванні, решта – госпіталізовані. Шестеро поранених у важкому стані.



