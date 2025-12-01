Росіяни завдали ракетного удару по Дніпрі. Є загиблі та поранені

Росіяни завдали ракетного удару по Дніпрі. Є загиблі та поранені
Сьогодні, 1 грудня, росіяни завдали ракетного удару по Дніпрі. Наразі відомо про трьох загиблих. Кількість поранених збільшилася до 15. Шестеро поранених у важкому стані.

Про це пише LB.ua.

"Сьогодні вранці ворог здійснив ракетну атаку на Дніпро. Наразі відомо, що троє людей загинули. Є постраждалі, попередньо восьмеро людей. Рятувальна операція триває. Обстеження території триває. Наслідки уточнюються. Всі служби працюють на місці: лікарі, рятувальники, поліція поряд із людьми. Надають всю необхідну допомогу", – розповів в.о. начальника ОВА Владислав Гайваненко.

За його словами, відомо, що пошкоджені СТО та підприємство.

У ОВА повідомили пізніше, що кількість постраждалих станом на 12:20 становить 15 людей. Троє з них на амбулаторному лікуванні, решта – госпіталізовані. Шестеро поранених у важкому стані.
Росіяни завдали ракетного удару по Дніпрі. Є загиблі та поранені
Росіяни завдали ракетного удару по Дніпрі. Є загиблі та поранені

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Дніпро, ракетний удар
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку виявили фальсифіковане масло? Споживачі обурені
Змова на аукціонах: компанії двох волинських депутатів занесли до «чорного списку» АМКУ
У Луцьку відкрили приймальню проекту «СОВА» – безкоштовної юридичної допомоги ветеранам і військовим
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинянин вбив чоловіка молотком, а потім сховав тіло у погребі
Сьогодні, 13:00
Росіяни завдали ракетного удару по Дніпрі. Є загиблі та поранені
Сьогодні, 12:36
Артилерійський обстріл на Харківщині обірвав життя Героя з Волині
Сьогодні, 12:20
На Волині чоловік хотів спалити дружину живцем
Сьогодні, 12:02
Гайанська нафта вирушила в тривалий рейс до Індії, щоб замінити російську
Сьогодні, 11:53
Медіа
відео
1/8