На Волині чоловік хотів спалити дружину живцем

Поліцейські на Волині оперативно затримали чоловіка, який чинивта намагався підпалити свою дружину.Про це повідомляє Сектор комунікації поліції Волинської області.До поліції звернулася 30-річна мешканка селища Цумань і повідомила, що чоловік чинить щодо неї домашнє насильство.За словами заявниці, він облив її горючою рідиною та погрожував підпалом. У певний момент рідина зайнялася, і жінка отримала опіки. Врятуватися їй вдалося завдяки власним дітям.Після вчиненого чоловік утік з дому. Поліцейські негайно розпочали пошуки, обстежили прилеглу територію та оперативно встановили його місцезнаходження.Чоловіка затримали в порядку статті 208 КПК України. За замах на вбивство зловмиснику вже оголосили про підозру й обрали запобіжний захід - 60 діб тримання під вартою без права внесення застави. За вчинене йому загрожує до 15 років позбавлення волі.