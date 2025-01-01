На Волині чоловік хотів спалити дружину живцем
Сьогодні, 12:02
Поліцейські на Волині оперативно затримали чоловіка, який чинив домашнє насильство та намагався підпалити свою дружину.
Про це повідомляє Сектор комунікації поліції Волинської області.
До поліції звернулася 30-річна мешканка селища Цумань і повідомила, що чоловік чинить щодо неї домашнє насильство.
За словами заявниці, він облив її горючою рідиною та погрожував підпалом. У певний момент рідина зайнялася, і жінка отримала опіки. Врятуватися їй вдалося завдяки власним дітям.
Після вчиненого чоловік утік з дому. Поліцейські негайно розпочали пошуки, обстежили прилеглу територію та оперативно встановили його місцезнаходження.
Чоловіка затримали в порядку статті 208 КПК України. За замах на вбивство зловмиснику вже оголосили про підозру й обрали запобіжний захід - 60 діб тримання під вартою без права внесення застави. За вчинене йому загрожує до 15 років позбавлення волі.
