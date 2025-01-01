На Волині чоловік хотів спалити дружину живцем

Поліцейські на Волині оперативно затримали чоловіка, який чинив домашнє насильство та намагався підпалити свою дружину.

Про це повідомляє Сектор комунікації поліції Волинської області.

До поліції звернулася 30-річна мешканка селища Цумань і повідомила, що чоловік чинить щодо неї домашнє насильство.

За словами заявниці, він облив її горючою рідиною та погрожував підпалом. У певний момент рідина зайнялася, і жінка отримала опіки. Врятуватися їй вдалося завдяки власним дітям.

Після вчиненого чоловік утік з дому. Поліцейські негайно розпочали пошуки, обстежили прилеглу територію та оперативно встановили його місцезнаходження.

Чоловіка затримали в порядку статті 208 КПК України. За замах на вбивство зловмиснику вже оголосили про підозру й обрали запобіжний захід - 60 діб тримання під вартою без права внесення застави. За вчинене йому загрожує до 15 років позбавлення волі.
