У Луцьку розпочалася кампанія «16 днів проти насильства»

У Луцьку на Київському майдані стартувала Всеукраїнська інформаційна кампанія «16 днів проти насильства».Про це повідомляє управління інформаційної роботи міської ради.Луцьк долучився до щорічної Всеукраїнської інформаційної кампанії «16 днів проти насильства», яка триватиме з 25 листопада по 10 грудня з метою збільшення обізнаності суспільства про всіта нагадування, що насильству немає виправдання.У день старту кампанії на Київському майдані відбувся перформанс «Тут починається безпека», організований фахівцями управління соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді разом із партнерами для підвищення поінформованості про проблему та шляхи отримання допомоги.Мистецький перформанс у виконанні учасників студії Наталії Журавльової та студентів Волинського фахового коледжу імені Ігоря Стравінського став символічним нагадуванням: іноді, щоб зупинити насильство, потрібно наважитися вийти із зони комфорту.«Те, що ми можемо робити, – не бути байдужими. Найгірше — це байдужість і невтручання. Адже кожен наш крок у потрібний час може врятувати людину. Ми повинні жити за цим правилом – не лишатися осторонь того, хто в біді, хто просить про допомогу, або не просить, а говорить про це очима», – наголосила представниця Уповноваженого з прав людини у Волинській області«Сьогодні студенти добре підсвітили, що правопорушення відбуваються за зачиненими дверима. Попри це, Національна поліція цілодобово протидіє та запобігає домашньому насильству. Звертайтеся на лінію 102, коли знаєте про такі випадки. Повідомляйте, не мовчіть, ми завжди прийдемо на допомогу»,– запевнила начальниця сектору протидії домашньому насильству відділу превенції Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській областіМистецький перформанс розпочав цикл заходів, що триватимуть понад два тижні. Попереду – інформаційні зустрічі, освітні події, тренінги. Це будуть не просто дні в календарі, а час для глибокого усвідомлення та об’єднання зусиль. Час, коли в Луцькій громаді будуть говорити вголос про те, що руйнує родини, життя та наше суспільство.