Волинянина судили за знущання над дружиною





Про це повідомляє



Як йдеться у матеріалах справи, ввечері 18 липня 2025 року чоловік вчинив конфлікт та побив власну дружину.



Він наніс декілька ударів в область голови та спини, внаслідок чого завдав жінці тілесних ушкоджень та шкоду фізичному здоров`ю.



За це його притягнули до адміністративної відповідальності.



Чоловік сплатить штраф у розмірі 340 гривень та 605,60 гривень судового збору. Якщо протягом 15-ти днів від дня вручення йому постанови штраф не буде оплачений, суму подвоють – до 680 гривень.



Щороку в Україні тисячі людей потерпають від агресії вдома. Якщо ви постраждали від домашнього насильства або стали його свідком, звертайтеся до поліції за номером 102 для термінової допомоги, телефонуйте на «гарячі лінії» 1547 або 116 123 для консультації та підтримки, а також до центрів соціальних служб, громадських організацій чи служб безоплатної правової допомоги для комплексної допомоги, психологічної підтримки та юридичних консультацій.

