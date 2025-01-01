10 вересня на Волині: гортаючи календар

Сьогодні день народження у ексдепутата Волинської обласної ради(на фото).Іменинниками 10 вересня є: Андрій, Василь, Гаврило, Гліб, Євген, Іван, Костянтин, Микола, Павло, Петро, Семен, Тетяна.Вітаємо усіх волинян, у яких сьогоднішній день святковий, бажаємо їм здоров’я, радості й достатку.10 вересня 1890 року була введена в експлуатацію залізниця «Ківерці-Луцьк».10 вересня 1994 року вийшов перший номер газети «Аверс-прес».Цього дня у 2008 році помер український письменник, перекладач, науковець, кандидат філологічних наук Юрій Покальчук, дитинство і юність якого пройшла у Луцьку.10 вересня в Україні і світі святкують Міжнародний день гінекологічного здоров'я. Цей день був започаткований 2001 року Кет Меззіллою, яка вилікувалася від онкологічного захворювання піхви і вирішила підтримувати жінок, які зіткнулися з подібними проблемами. Основна мета цього дня – підвищення обізнаності про гінекологічні проблеми та привернення уваги до важливості жіночого здоров’я. Медики закликають жінок регулярно проходити профілактичні огляди, оскільки багато гінекологічних захворювань можуть протікати безсимптомно.Також 10 вересня Всесвітній день запобігання самогубствам. Цей день був започаткований 2003 року Міжнародною асоціацією із запобігання самогубствам (IASP) за підтримки Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) та під патронажем Організації Об’єднаних Націй. Основна мета цього дня – підвищення обізнаності про проблему самогубств та сприяння заходам, які можуть допомогти запобігти цим трагедіям. За даними ВООЗ, щороку близько 800 тисяч людей у світі вчиняють самогубство. Це більше, ніж кількість смертей від воєн та насильницьких вбивств разом узятих.А ще 10 вересня День обміну ідеями. Це неофіційне свято було започатковане Робертом Берчем, який також створив кілька інших незвичних дат, таких як "День нічого" та "День дрібниць". Основна мета цього дня – заохочувати людей ділитися своїми ідеями та думками, обговорювати їх з рідними, друзями, колегами та навіть незнайомими людьми. Це чудова можливість для співпраці та обміну знаннями, адже найкращі ідеї часто народжуються саме в процесі обговорення та взаємодії.10 вересня святкують Міжнародний день макіяжу. Це свято було створене для того, щоб підкреслити важливість макіяжу як засобу самовираження та підвищення впевненості в собі. Макіяж має довгу історію, яка сягає давніх часів. Наприклад, у Давньому Єгипті жінки використовували сурму для підведення очей, а червону охру для рум’ян. Сьогодні макіяж є невід’ємною частиною життя багатьох людей, допомагаючи підкреслити природну красу та приховати недоліки.