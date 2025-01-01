Війна забрала життя воїнів з Волині Василя Дуркота і Олександра Гуля
Сьогодні, 01:15
Жорстока кровопролитна війна забрала життя двох воїнів-захисників із Устилузької громади.
Про це йдеться на офіційній сторінці Устилузької міської ради.
08 вересня 2025 року, виконуючи завдання в бою за Україну, її свободу та незалежність, у районі населеного пункту Костянтинівка Донецької області загинув солдат Дуркот Василь Дмитрович (03.03.1967 р.н.).
Василь Дмитрович отримав поранення, несумісні з життям.
З родиною Герой проживав у селі Чорників. У нього залишилися дружина, дві доньки та троє онуків.
6 вересня 2025 року відійшов у вічність старший сержант Гуль Олександр Васильович (31.07.1978 р.н.). Його життя обірвалося внаслідок важких поранень, отриманих 07 червня 2025 року у запеклому бою за Україну, її свободу та незалежність на Куп’янському напрямку.
Олександр Гуль — уродженець села П’ятидні, проживав з родиною у селі Тростянка. У захисника залишилися дружина та донька.
Про прибуття скорботних кортежів із полеглими воїнами буде повідомлено додатково.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким полеглих воїнів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це йдеться на офіційній сторінці Устилузької міської ради.
08 вересня 2025 року, виконуючи завдання в бою за Україну, її свободу та незалежність, у районі населеного пункту Костянтинівка Донецької області загинув солдат Дуркот Василь Дмитрович (03.03.1967 р.н.).
Василь Дмитрович отримав поранення, несумісні з життям.
З родиною Герой проживав у селі Чорників. У нього залишилися дружина, дві доньки та троє онуків.
6 вересня 2025 року відійшов у вічність старший сержант Гуль Олександр Васильович (31.07.1978 р.н.). Його життя обірвалося внаслідок важких поранень, отриманих 07 червня 2025 року у запеклому бою за Україну, її свободу та незалежність на Куп’янському напрямку.
Олександр Гуль — уродженець села П’ятидні, проживав з родиною у селі Тростянка. У захисника залишилися дружина та донька.
Про прибуття скорботних кортежів із полеглими воїнами буде повідомлено додатково.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким полеглих воїнів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Війна забрала життя воїнів з Волині Василя Дуркота і Олександра Гуля
Сьогодні, 01:15
10 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Німеччина передасть Україні дві системи ППО Patriot
09 вересня, 23:19
Волинянина судили за знущання над дружиною
09 вересня, 22:38