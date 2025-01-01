Війна забрала життя воїнів з Волині Василя Дуркота і Олександра Гуля

Жорстока кровопролитна війна забрала життя двох воїнів-захисників із Устилузької громади.Про це йдеться на офіційній сторінці Устилузької міської ради.08 вересня 2025 року, виконуючи завдання в бою за Україну, її свободу та незалежність, у районі населеного пункту Костянтинівка Донецької області загинув солдат(03.03.1967 р.н.).Василь Дмитрович отримав поранення, несумісні з життям.З родиною Герой проживав у селі Чорників. У нього залишилися дружина, дві доньки та троє онуків.6 вересня 2025 року відійшов у вічність старший сержант(31.07.1978 р.н.). Його життя обірвалося внаслідок важких поранень, отриманих 07 червня 2025 року у запеклому бою за Україну, її свободу та незалежність на Куп’янському напрямку.Олександр Гуль — уродженець села П’ятидні, проживав з родиною у селі Тростянка. У захисника залишилися дружина та донька.Про прибуття скорботних кортежів із полеглими воїнами буде повідомлено додатково.Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким полеглих воїнів.