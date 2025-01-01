Німеччина купить українськиї дронів на 300 мільйонів євро
Сьогодні, 03:41
Німеччина закупить далекобійних дронів українського виробництва на суму 300 мільйонів євро.
Про це заявив міністр оборони Борис Пісторіус, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Німеччина започаткує нову ініціативу "deep strike" та посилить свою підтримку закупівлі безпілотників дальньої дії з оборонною промисловістю України. В рамках цієї ініціативи ми укладаємо низку контрактів з українськими підприємствами на загальну суму 300 млн євро", - розповів він.
Він додав, що зазначені контракти передбачають постачання кількох тисяч безпілотників дальнього радіуса дії різних типів, вироблених в Україні.
Читайте: Німеччина розпочала передачу Patriot для України, - Пісторіус
"Вони є гнучкими та включають можливість збільшення обсягів постачання", - пояснив глава Міноборони Німеччини.
Пісторіус також закликав усіх партнерів долучитися до цієї ініціативи.
