Німеччина купить українськиї дронів на 300 мільйонів євро

Німеччина закупить далекобійних дронів українського виробництва на суму 300 мільйонів євро.

Про це заявив міністр оборони Борис Пісторіус, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Німеччина започаткує нову ініціативу "deep strike" та посилить свою підтримку закупівлі безпілотників дальньої дії з оборонною промисловістю України. В рамках цієї ініціативи ми укладаємо низку контрактів з українськими підприємствами на загальну суму 300 млн євро", - розповів він.

Він додав, що зазначені контракти передбачають постачання кількох тисяч безпілотників дальнього радіуса дії різних типів, вироблених в Україні.

Читайте: Німеччина розпочала передачу Patriot для України, - Пісторіус

"Вони є гнучкими та включають можливість збільшення обсягів постачання", - пояснив глава Міноборони Німеччини.

Пісторіус також закликав усіх партнерів долучитися до цієї ініціативи.

