На Волині знайшли унікальне дерево, яке зазвичай росте в Карпатах
Сьогодні, 05:28
У волинських лісах виявили унікальний природний скарб - дуб скельний.
Про це повідомили у Шацькому найіональному природному парку.
Дуб скельний (Quercus petraea) – рідкісний ботанічний раритет, який зазвичай зустрічається лише в Карпатах та Західній Європі. Його поява поза типовим ареалом є надзвичайно рідкісним явищем і свідчить про унікальні природні умови.
Відмінні ознаки: сидячі жолуді (без ніжки) та листя на довгих черешках відрізняють його від звичайного дуба.
Стійкість і довголіття: може жити понад 500 років і виживати на бідних, кам’янистих ґрунтах.
Цей єдиний представник дуба скельного – символ витривалості, довголіття та багатства природи, яку важливо цінувати та зберігати.
