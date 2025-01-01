На Волині знайшли унікальне дерево, яке зазвичай росте в Карпатах

У волинських лісах виявили унікальний природний скарб - дуб скельний.Про це повідомили у Шацькому найіональному природному парку.Дуб скельний (Quercus petraea) – рідкісний ботанічний раритет, який зазвичай зустрічається лише в Карпатах та Західній Європі. Його поява поза типовим ареалом є надзвичайно рідкісним явищем і свідчить про унікальні природні умови.Відмінні ознаки: сидячі жолуді (без ніжки) та листя на довгих черешках відрізняють його від звичайного дуба.Стійкість і довголіття: може жити понад 500 років і виживати на бідних, кам’янистих ґрунтах.Цей єдиний представник дуба скельного – символ витривалості, довголіття та багатства природи, яку важливо цінувати та зберігати.