У Луцьку спіймали мотоцикліста без номерів та прав на керування





8 вересня у Луцьку патрульні зупинили мотоцикл Geon, який рухався без номерного знака, - йдеться на сторінці патрульної поліції Волині.



Під час перевірки документів поліцейські встановили, що 18-річний кермувальник не мав страхового полісу, ба більше — не мав посвідчення водія відповідної категорії.



Інспектори склали адміністративні матеріали:

за ч.2 ст.126 (керування транспортним засобом особою, яка не має права керування таким транспортним засобом);

за ч.1 ст.121-3 (керування або експлуатація транспортного засобу без номерного знака);

за ч.1 ст.126 (керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів) КУпАП.

Луцькі патрульні продовжуєть виявляти та притягувати до відповідальності кермувальників мотоциклів.

