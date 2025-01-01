У Луцьку спіймали мотоцикліста без номерів та прав на керування

Луцькі патрульні продовжуєють виявляти та притягувати до відповідальності кермувальників мотоциклів.

8 вересня у Луцьку патрульні зупинили мотоцикл Geon, який рухався без номерного знака, - йдеться на сторінці патрульної поліції Волині.

Під час перевірки документів поліцейські встановили, що 18-річний кермувальник не мав страхового полісу, ба більше — не мав посвідчення водія відповідної категорії.

Інспектори склали адміністративні матеріали:
за ч.2 ст.126 (керування транспортним засобом особою, яка не має права керування таким транспортним засобом);
за ч.1 ст.121-3 (керування або експлуатація транспортного засобу без номерного знака);
за ч.1 ст.126 (керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів) КУпАП.

Теги: поліція, Луцьк, мотоцикли, порушення
