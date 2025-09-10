Польща офіційно підтвердила, що росія атакувала її дронами





Про це пише



За словами військових, триває операція з ідентифікації та нейтралізації цілей. За наказом командувача було застосовано зброю, відбувається локалізація збитих дронів.



Громадян Польщі закликають залишатися вдома на час військової операції. Найбільш ризикованими регіонами визнано Підляське, Мазовецьке та Люблінське воєводства.



Упродовж ночі польські аеропорти припиняли роботу через повідомлення про наявність у повітряному просторі російських дронів.



Американський конгресмен Джо Вілсон назвав російську атаку на Польщу "актом війни".



Польща – країна НАТО. Договір Альянсу передбачає колективну оборону, яка полягає у трактуванні нападу на одну з держав як нападу на весь блок.



У попередні рази, коли російські засоби ураження залітали в Польщу, там казали, що це ненавмисно.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!

