Луцьк знову атакували ударні дрони росії: що відомо
Сьогодні, 10 вересня, ворог вчергове атакував Луцьку громаду, використовуючи БПЛА.

Про це повідомив міський голова Луцька Ігор Поліщук.

"Слава Богу, потерпілих та загиблих немає. Інформація щодо серйозних руйнувань інфраструктури відсутня. Є повідомлення від громадян про виявлені уламки ворожих БПЛА в окремих локаціях громади, відповідні служби працюють на місцях. Дякуємо за роботу бійцям ППО", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що росія у ніч на 10 вересня атакувала Україну ударними БпЛА та ракетами.

Теги: Луцьк, обстріл
