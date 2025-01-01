Луцьк знову атакували ударні дрони росії: що відомо





Про це повідомив міський голова Луцька Ігор Поліщук.



"Слава Богу, потерпілих та загиблих немає. Інформація щодо серйозних руйнувань інфраструктури відсутня. Є повідомлення від громадян про виявлені уламки ворожих БПЛА в окремих локаціях громади, відповідні служби працюють на місцях. Дякуємо за роботу бійцям ППО", - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, що росія у ніч на 10 вересня атакувала Україну ударними БпЛА та ракетами.

