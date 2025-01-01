Німеччина передасть Україні дві системи ППО Patriot





Як повідомляє



За його словами, окрім постійного постачання систем озброєння та боєприпасів Україні, "Німеччина знаходиться в процесі постачання двох повних систем Patriot до України".



"Перші пускові установки вже передані Україні", - зазначив Пісторіус.



Він також подякував Норвегії за те, що вона "погодилася взяти на себе половину вартості цих двох систем Patriot".



"Разом з нашими американськими союзниками ми робимо можливою швидку заміну систем Patriot", - додав глава Міноборони Німеччини.



Системи ППО для України

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп оголосив про передачу Україні систем ППО Patriot за рахунок союзників по НАТО.



Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Берлін готовий передати два комплекси Patriot. Але тільки за умови швидкої заміни обладнання.



Так, Німеччина 1 серпня цього року анонсувала передачу Україні двох систем Patriot. Йдеться про постачання спочатку пускових установок на першому етапі. Після чого на другому етапі Берлін протягом наступних 2-3 місяців передасть інші елементи до систем.



Також Норвегія виділила близько 700 млн доларів на системи Patriot для України.

