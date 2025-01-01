Біля Констянтинівки загинули воїни з Волині Іван Мельничук та Олег Лукашевич

Біля Констянтинівки загинули воїни з Волині Іван Мельничук та Олег Лукашевич
9 вересня на Волинь надійшла страшна звістка. Локачинська громада втратила на жорстокій війні двох воїнів-синів.

Захищаючи Україну загинули Іван Мельничук та Олег Лукашевич. Про це йдеться на сторінці Локачинської громади у фейсбуці.

"Від отриманих поранень під час виконання бойового завдання в районі н.п. Костянтинівка Донецької області, будучи вірними присязі, даній Українському Народу, мужньо виконавши військовий обов'язок загинули наші земляки - житель села Марковичі Мельничук Іван Віталійович та житель села Привітне Лукашевич Олег Павлович", - йдеться у дописі на сторінці громади.

З 10 вересня у громаді за розпорядженням селищного голови оголошено трьохденну жалобу. Про дату та час прибуття скорботного кортежу із Воїнами повідомимо додатково.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, Локачинська громада, втрата, загибель, Констянтинівка, Іван Мельничук, Олег Лукашевич
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Волинський аграрій Віктор Шумський став Заслуженим працівником сільського господарства України
У Луцьку розширюється Сіті Парк: ще більше комфорту й архітектурної гармонії. Реклама
Відпочинок на Світязі 2025: актуальні ціни на житло та місцеві делікатеси
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Німеччина передасть Україні дві системи ППО Patriot
09 вересня, 23:19
Волинянина судили за знущання над дружиною
09 вересня, 22:38
Біля Констянтинівки загинули воїни з Волині Іван Мельничук та Олег Лукашевич
09 вересня, 21:57
У Луцьку водій через неуважність зніс дорожній знак
09 вересня, 21:17
В лікарні помер воїн з Волині Олег Філіпчук
09 вересня, 20:35
Медіа
відео
1/8