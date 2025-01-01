Біля Констянтинівки загинули воїни з Волині Іван Мельничук та Олег Лукашевич

9 вересня на Волинь надійшла страшна звістка. Локачинська громада втратила на жорстокій війні двох воїнів-синів.Захищаючи Україну загинулита. Про це йдеться на сторінці Локачинської громади у фейсбуці."Від отриманих поранень під час виконання бойового завдання в районі н.п. Костянтинівка Донецької області, будучи вірними присязі, даній Українському Народу, мужньо виконавши військовий обов'язок загинули наші земляки - житель села Марковичіта житель села Привітне", - йдеться у дописі на сторінці громади.З 10 вересня у громаді за розпорядженням селищного голови оголошено трьохденну жалобу. Про дату та час прибуття скорботного кортежу із Воїнами повідомимо додатково.Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого.