В лікарні помер воїн з Волині Олег Філіпчук
09 вересня, 20:35
Волинь знову втратила воїна-захисника. В лікарні помер військовослужбовець із Велицької громади.
Про це повідомили на сторінці громади у фейсбуці.
"З сумом сповіщаємо, що передчасно пішов із життя наш односельчанин, військовослужбовець Філіпчук Олег Олексійович, 03.04.1969 року народження, житель села Арсеновичі, який помер у лікарні внаслідок хвороби", - йдеться у дописі.
Чин похорону відбудеться 10.09.2025 в селі Арсеновичі. Похоронний кортеж о 10:30 відправиться з м. Ковель.
Орієнтовно 11:00 автоколона зустрічатиме біля водосховища села Велицьк. Об 11:30 біля рідної оселі.
Колектив Інформаційного агентсва ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким спочилого воїна.
