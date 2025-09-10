В лікарні помер воїн з Волині Олег Філіпчук





Про це повідомили на сторінці громади у фейсбуці.



"З сумом сповіщаємо, що передчасно пішов із життя наш односельчанин, військовослужбовець Філіпчук Олег Олексійович, 03.04.1969 року народження, житель села Арсеновичі, який помер у лікарні внаслідок хвороби", - йдеться у дописі.



Чин похорону відбудеться 10.09.2025 в селі Арсеновичі. Похоронний кортеж о 10:30 відправиться з м. Ковель.



Орієнтовно 11:00 автоколона зустрічатиме біля водосховища села Велицьк. Об 11:30 біля рідної оселі.



Колектив Інформаційного агентсва ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким спочилого воїна.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!

