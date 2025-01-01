На одному з волинських озер науковці виявили червонокнижну рослину





Про це Оксана Цьось.



Вона зазначила, що під час відбору проб води помітила листочки у формі "сердечок" на воді.



"Близько року тому я розпочала дослідження озера. Восени, взимку та навесні відбирала проби води. Влітку вирішила дослідити видовий склад флори. Як людина романтична, я одразу звернула увагу на свою знахідку – нею виявилися листочки серцеподібної форми, яких я раніше ніколи не бачила", — пригадала кандидатка сільськогосподарських наук Оксана Цьось.



Вона висунула гіпотезу, що серцеподібні листки можуть належати кальдезії білозоролистій. Однак здогадку потрібно було підтвердити. Задля цього на озеро організували експедицію, яка тривала з 15 по 16 серпня.



"Оскільки вид дуже рідкісний, то я хотіла проконсультуватися з ботаніком. Якщо до цієї справи налаштовуватися серйозно, то потрібно робити експедицію, щоб поруч були науковці різного профілю", — пояснила викладачка університету.



Учасники експедиції дослідили, що кальдезія зростає не поодиноко, а по всьому периметру озера Солинка. Оксана Цьось зазначила, що це рідкісний випадок, адже вид відомий своєю вибагливістю та схильністю до зникнення.



"Ми взяли човен, випливли на озеро. Оскільки, водойма розташована в лісі, не зі всіх локацій до нього може бути доступ. Через те ми скрізь все обдивилися, виявили ще й інші рослини, описали стан території навколо", — додала вона.



До двохтисячних років вид кальдезії білозоролистої вважався зниклим в Україні, каже Оксана Цьось. З її слів, рослину виявили науковці Академії наук України на болотистих ділянках річки Кормин та периферійній частині Чортового болота у Ківерцівському національному природному парку "Цуманська пуща" у 2006 році.



На теперішній час рослина охороняється у заказниках "Кормин" та "Чортове болото". На території місцезростання кальдезії білозоролистої заборонено будь-яке порушення гідрологічного режиму, говорить науковиця.



Наявність цієї рослини свідчить про чистоту води. Озеро має перспективи бути внесеним до заповідних територій, зазначила науковиця. Наразі Оксана Цьось продовжує досліджувати проби води із Солинки.



Довідково: Кальдезія білозоролиста — однорічна або багаторічна трав'яна рослина 20-50 (80) см заввишки. Кореневище тонке, вкорочене. Цвіте у червні-липні, плодоносить у липні-серпні. При високих літніх температурах розмножується насінням, в холодні роки — вегетативно завдяки туріонам.



