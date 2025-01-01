Литва також посилить охорону кордону через військові навчання росії та Білорусі

Литва вирішила посилити охорону кордону з Білоруссю. Причиною є спільні військові навчання РФ і Білорусі "Запад-2025", які розпочнуться в п'ятницю, 12 вересня.

Про це йдеться в заяві Служби охорони державного кордону Литви, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Як зазначили прикордонники, буде проводитися "ще активніший моніторинг кордону, патрулювання та інші заходи контролю", щоб виявити можливі порушення і провокації проти Литви.

При цьому Литва планує тісно координувати свої дії з іншими національними та міжнародними партнерами.

Навчання "Захід-2025"

Нагадаємо, військові навчання Росії та Білорусі "Захід-2025" відбудуться на білоруській території з 12 до 16 вересня.

Як зазначав міністр оборони Білорусі Віктор Хренін, солдати двох країн відпрацьовуватимуть "сценарії можливого застосування ядерної зброї", а також складуть план застосування російської балістичної ракети середньої дальності "Ліщина", яку країна-агресор уже застосовувала для удару по Україні.

Такі навчання викликають стурбованість у тих країн-членів НАТО, які мають спільні кордони з Білоруссю.

Зокрема, Польща вже заявила про рішення повністю закрити кордон із Білоруссю на час проведення навчань "Захід-2025".

