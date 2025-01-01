У Луцьку відкрили перший баскетбольний простір нового формату

Баскетбольний клуб «Старий Луцьк» презентував міський проєкт, що змінює уявлення про вуличний спорт.У Луцьку з’явився перший баскетбольний простір нового формату, який поєднує спорт, мистецтво та урбаністику. Ідея ініціативи полягає у створенні баскетбольних осередків у несподіваних міських локаціях: біля стін будинків, у парках, гаражних зонах чи навіть у закинутих просторах.Перший майданчик відкрили на території Adrenalin City. Він поєднав одразу кілька елементів:- баскетбольний щит,- урбаністичну розмітку,- авторський розпис від луцького художника Юрія Чайки, який використав свої впізнавані образи пташок.Класичні спортивні майданчики потребують великих територій та інвестицій. Новий формат доводить: навіть маленькі, на перший погляд непримітні місця можуть перетворитися на сучасні точки гри та відпочинку.У час війни, коли рівень стресу у суспільстві високий, такі локації стають простором для розвантаження, спілкування та відновлення енергії. Тут можна зустрітися з друзями, відчути азарт гри й на трохи забути про щоденні виклики.- популяризувати активний спосіб життя,- розвивати баскетбольну культуру,- інтегрувати мистецтво в міський простір,- зробити Луцьк містом гри, культури та позитивних змін.«Ми ставимо перед собою амбітну мету – створити щонайменше 10 таких майданчиків у Луцьку, а згодом поширити ідею на всю Волинь. У світі, зокрема в Америці, подібні вуличні майданчики давно стали частиною міської культури: їхня постійна видимість спонукає людей грати у баскетбол, навіть якщо вони ще лише вболівальники. Ми хочемо, щоб цього сезону кількість наших фанів і зацікавлених у спорті зростала. Кожна спроба пограти знайомить людей із баскетболом, показує, що він цікавий і непростий, а влучити в кільце — це виклик і навичка», – коментує керівниця комунікацій БК «Старий Луцьк»БК «Старий Луцьк» закликає мешканців долучатися до розвитку проєкту:- надсилати ідеї локацій, де можуть з’явитися нові майданчики,- підтримувати ініціативу фінансово через партнерства.Перший об’єкт уже став фотогенічною точкою Луцька. Яскраві кольори, розпис зі знаковими пташками Юрія Чайки та нетипове розташування баскетбольного щита роблять його не лише місцем для гри, а й арт-об’єктом і сучасною візитівкою міста.Під час відкриття баскетболісти клубу «Старий Луцьк» одразу випробували майданчик у грі, довівши, що навіть невелика локація може подарувати справжній азарт і драйв.Баскетбольний клуб «Старий Луцьк» представляє Волинь на всеукраїнській арені та активно розвиває молодіжний спорт. Проєкт вуличних майданчиків нового формату – ще один крок клубу у формуванні сучасного міського середовища.