Польща закриє кордони з Білоруссю на тлі військових навчань «Захід-2025»





Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, пише



За його словами, окрім проведення військових навчань, з боку росії та Білорусі відбуваються й інші провокації — на території Польщі та за її межами.



«У зв’язку з цим, з міркувань безпеки держави, ми закриємо кордони з Білоруссю, включаючи залізничні переходи, у зв’язку з маневрами „Захід“, у четвер опівночі, з четверга на п’ятницю», — сказав Туск.



Водночас прем’єр Польщі не зазначив, як довго будуть закриті кордони.



Минулого тижня міністр оборони країни Владислав Косіняк-Камиш нагадав, що повномасштабне вторгнення росії в Україну почалося після проведення військових навчань у Білорусі.



«Треба бути чутливими до таких дій. Польща стежить за ситуацією і перебуває в повній готовності», — цитує його RMF24.



Начальник Генерального штабу генерал Веслав Кукула також зауважував, що Польща має бути готова «до можливих провокацій, саботажів та потенційної агресії, яка може бути пов’язана з навчаннями „Захід“ російської федерації та Білорусі».



Що відомо про навчання «Захід-2025»?



«Захід-2025» — це планові російсько-білоруські спільні військові навчання, які відбудуться в Білорусі 12–16 вересня 2025 року.



У квітні президент України Володимир Зеленський заявив про можливу загрозу з території Білорусі під прикриттям військових навчань цього літа. Пізніше в Білорусі заявили про перенесення основних маневрів навчань «Захід-2025» углиб країни для «зниження напруженості».



На початку серпня до Білорусі на навчання почали прибувати російські військові. Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко зазначав, що точну кількість окупантів, які прибули, визначити складно. Проте, за його словами, ця кількість незначна.



Своєю чергою начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов попереджав про «шалену хвилю інформаційного загострення» з 12 вересня, коли розпочнуться навчання «Захід-2025».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Польща закриє кордони з Білоруссю в ніч проти 12 вересня, коли в країні розпочнуться російсько-білоруські військові навчання «Захід-2025».Про це заявив прем’єр-міністр Польщі, пише Громадське з посиланням на RMF24.За його словами, окрім проведення військових навчань, з боку росії та Білорусі відбуваються й інші провокації — на території Польщі та за її межами.«У зв’язку з цим, з міркувань безпеки держави, ми закриємо кордони з Білоруссю, включаючи залізничні переходи, у зв’язку з маневрами „Захід“, у четвер опівночі, з четверга на п’ятницю», — сказав Туск.Водночас прем’єр Польщі не зазначив, як довго будуть закриті кордони.Минулого тижня міністр оборони країни Владислав Косіняк-Камиш нагадав, що повномасштабне вторгнення росії в Україну почалося після проведення військових навчань у Білорусі.«Треба бути чутливими до таких дій. Польща стежить за ситуацією і перебуває в повній готовності», — цитує його RMF24.Начальник Генерального штабу генерал Веслав Кукула також зауважував, що Польща має бути готова «до можливих провокацій, саботажів та потенційної агресії, яка може бути пов’язана з навчаннями „Захід“ російської федерації та Білорусі».«Захід-2025» — це планові російсько-білоруські спільні військові навчання, які відбудуться в Білорусі 12–16 вересня 2025 року.У квітні президент України Володимир Зеленський заявив про можливу загрозу з території Білорусі під прикриттям військових навчань цього літа. Пізніше в Білорусі заявили про перенесення основних маневрів навчань «Захід-2025» углиб країни для «зниження напруженості».На початку серпня до Білорусі на навчання почали прибувати російські військові. Речник Державної прикордонної службизазначав, що точну кількість окупантів, які прибули, визначити складно. Проте, за його словами, ця кількість незначна.Своєю чергою начальник Головного управління розвідки Міноборонипопереджав про «шалену хвилю інформаційного загострення» з 12 вересня, коли розпочнуться навчання «Захід-2025».

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію