Їхала без прав та на швидкості: у Луцьку затримали водійку автівки
Сьогодні, 14:35
Без посвідчення та на швидкості: у Луцьку патрульні зупинили водійку Audi.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Під час вимірювання швидкісного режиму за допомогою приладу TruCam, інспектори зупинили водійку автомобіля Audi, яка рухалася містом із перевищенням швидкості руху.
Під час перевірки документів інспектори зʼясували , що водійка ніколи не отримувала посвідчення водія та не має права керувати транспортними засобами.
"Ми провели профілактичну бесіду з кермувальницею, відсторонили її від керування та винесли постанову за :
ч. 2 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має такого права);
ч.1 ст.122 (Порушення швидкісного режиму) КУпАП", - йдеться в повідомленні.
