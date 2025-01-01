Їхала без прав та на швидкості: у Луцьку затримали водійку автівки

Без посвідчення та на швидкості: у Луцьку патрульні зупинили водійку Audi.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.Під час вимірювання швидкісного режиму за допомогою приладу TruCam, інспектори зупинили водійку автомобіля Audi, яка рухалася містом із перевищенням швидкості руху.Під час перевірки документів інспектори зʼясували , що водійка ніколи не отримувала посвідчення водія та не має права керувати транспортними засобами."Ми провели профілактичну бесіду з кермувальницею, відсторонили її від керування та винесли постанову за :ч. 2 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має такого права);ч.1 ст.122 (Порушення швидкісного режиму) КУпАП", - йдеться в повідомленні.