Любов лікує рани: огляд вистав у Луцьку 10 – 14 вересня
Сьогодні, 13:30
Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка запрошує лучан та гостей міста на перегляд вистав.
Цього тижня на сцені театру глядачі побачать історії про пригоди, кохання та пристрасті. Усе це принесе гарний настрій і багато позитивних емоцій. А найменшенькі тішитимуться казковим сюжетом, який має ще й глибокий змiст та мораль.
Пропонуємо огляд вистав, які відбудуться у драмтеатрі з 10 до 14 вересня.
Вперше на українській сцені!
У середу, 10 вересня о 18:00 – сюрреалістична комедія «Перший раз» Міхала Вальчака. Режисерка-постановниця – заслужена артистка України Світлана Органіста. Тривалість – 1 година 50 хвилин (без антракту).
Ніч. Дощ. У двері стукає Він – ідеально підібраний кандидат. Все сплановано до дрібниць – про кращий перший інтимний досвід годі мріяти! Сценарій продумано строго і покроково. Усе для того, аби дама серця була задоволена, правда ж?
Що може піти не так? Та що завгодно!
Гротескна історія про кохання і НЕкохання; сюрреалістична комедія, що заведе вас у глибини людських бажань та страхів, а потім – неодмінно – виведе на світло.
Квитки на вистави можна купити у касі та адміністраторів, а також на сайті театру.
У головній ролі – зірка фільмів «Скажене весілля» та «Скажені сусіди» Арам Арзуманян.
У суботу, 13 вересня, та у неділю, 14 вересня, о 17:00 – прем’єра! Комедія «Корвалол для Вероніки». Автор та режисер-постановник – заслужений діяч мистецтв України Орест Огородник. Тривалість – 2 години 20 хвилин (антракт – 15-20 хвилин).
Молодий драматург Остап Калагурка, який майже зневірився в юнацьких мріях про щастя, наяву зустрічає героїню своєї п'єси!!! Мрія оживає з новою надією! Кохання наповнюється сенсом! Життя розпочинає крутись на новій швидкості!
Чи варто бігти за інерцією? Чи варто заради рутини відмовлятись від найсокровеннішого? Що є мрія без кохання? А кохання – без мрії?! Всього лиш надувна лялька, чиєму серцю навіть «Корвалол» не допоможе!
Розпочинаємо театральний сезон на основній сцені уже і для діток!
У неділю, 14 вересня, о 12:00 – мюзикл «Рукавичка» В’ячеслава Полянського, автор текстів пісень – Михайло Євшин, за мотивами української народної казки. Тривалість – 1 година (антракт 15-20 хвилин).
«Їхнє дитинство – війна... І це найбільша несправедливість нашого часу! Я хочу подарувати дітям одну годину безтурботного дитинства в театрі», – саме із цих слів режисер-постановник Владислав Маціюк розпочав роботу над дитячим мюзиклом. Паралельно із постановочним процесом мав можливість спілкуватися із дітьми у таборі психологічної підтримки GenUkrainian, до якого потрапляють діти з усієї України, які втратили одного чи обох батьків внаслідок великої війни. «Діти, які стали сонцем у моєму житті, і у цій виставі. Їхні очі, сміх та любов надихають мене досі. Любов лікує рани», – розповідає він.
