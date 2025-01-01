Любов лікує рани: огляд вистав у Луцьку 10 – 14 вересня





Цього тижня на сцені театру глядачі побачать історії про пригоди, кохання та пристрасті. Усе це принесе гарний настрій і багато позитивних емоцій. А найменшенькі тішитимуться казковим сюжетом, який має ще й глибокий змiст та мораль.



Пропонуємо огляд вистав, які відбудуться у драмтеатрі з 10 до 14 вересня.



Вперше на українській сцені!



У середу, 10 вересня о 18:00 – сюрреалістична комедія «Перший раз» Міхала Вальчака. Режисерка-постановниця – заслужена артистка України Світлана Органіста. Тривалість – 1 година 50 хвилин (без антракту).



Ніч. Дощ. У двері стукає Він – ідеально підібраний кандидат. Все сплановано до дрібниць – про кращий перший інтимний досвід годі мріяти! Сценарій продумано строго і покроково. Усе для того, аби дама серця була задоволена, правда ж?



Що може піти не так? Та що завгодно!



Гротескна історія про кохання і НЕкохання; сюрреалістична комедія, що заведе вас у глибини людських бажань та страхів, а потім – неодмінно – виведе на світло.



Квитки на вистави можна купити у касі та адміністраторів, а також на



У головній ролі – зірка фільмів «Скажене весілля» та «Скажені сусіди» Арам Арзуманян.



У суботу, 13 вересня, та у неділю, 14 вересня, о 17:00 – прем’єра! Комедія «Корвалол для Вероніки». Автор та режисер-постановник – заслужений діяч мистецтв України Орест Огородник. Тривалість – 2 години 20 хвилин (антракт – 15-20 хвилин).



Молодий драматург Остап Калагурка, який майже зневірився в юнацьких мріях про щастя, наяву зустрічає героїню своєї п'єси!!! Мрія оживає з новою надією! Кохання наповнюється сенсом! Життя розпочинає крутись на новій швидкості!



Чи варто бігти за інерцією? Чи варто заради рутини відмовлятись від найсокровеннішого? Що є мрія без кохання? А кохання – без мрії?! Всього лиш надувна лялька, чиєму серцю навіть «Корвалол» не допоможе!



Розпочинаємо театральний сезон на основній сцені уже і для діток!



У неділю, 14 вересня, о 12:00 – мюзикл «Рукавичка» В’ячеслава Полянського, автор текстів пісень – Михайло Євшин, за мотивами української народної казки. Тривалість – 1 година (антракт 15-20 хвилин).



«Їхнє дитинство – війна... І це найбільша несправедливість нашого часу! Я хочу подарувати дітям одну годину безтурботного дитинства в театрі», – саме із цих слів режисер-постановник Владислав Маціюк розпочав роботу над дитячим мюзиклом. Паралельно із постановочним процесом мав можливість спілкуватися із дітьми у таборі психологічної підтримки GenUkrainian, до якого потрапляють діти з усієї України, які втратили одного чи обох батьків внаслідок великої війни. «Діти, які стали сонцем у моєму житті, і у цій виставі. Їхні очі, сміх та любов надихають мене досі. Любов лікує рани», – розповідає він.





