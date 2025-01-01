Неподалік Луцька в аварію потрапили три автівки
Сьогодні, 12:30
Поблизу Луцька учора, 8 вересня, сталася дорожньо-транспортна пригода за участю трьох автомобілів.
Про це у телеграмі повідомляє патрульна поліція Волинської області.
Автопригода сталася у селі Переспа. З’ясувалося, що водій вантажівки Volvo з напівпричепом Bodex не дотримався безпечної дистанції та здійснив зіткнення з автомобілем Scania з напівпричепом Schmitz, який зупинився на нерегульованому пішохідному переході, аби надати перевагу в русі пішоходу.
Після цього Volvo за інерцією скоїв зіткнення з автомобілем Volkswagen Crafter, що зупинився в крайній лівій смузі для надання переваги пішоходам.
На щастя, в автопригоді ніхто не травмувався, проте автомобілі зазнали механічних пошкоджень.
Інспектори склали протокол на водія вантажівки Volvo за ст. 124 (порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП.
