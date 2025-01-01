У Луцькому районі – ДТП: пасажирський мікроавтобус зіткнувся із фурою





Про це стало відомо з відео з місця події, передає



На місце події негайно прибули працівники поліції для з’ясування обставин та організації безпечного руху.



Наразі відомо, що рух цією ділянкою дороги ускладнений. Інформації про постраждалих поки що немає.



Правоохоронці з’ясовують причини зіткнення та ступінь пошкоджень транспортних засобів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У селі Переспа Луцького району сталася дорожньо-транспортна пригода за участю вантажівки та пасажирського автобуса.Про це стало відомо з відео з місця події, передає "Конкурент" На місце події негайно прибули працівники поліції для з’ясування обставин та організації безпечного руху.Наразі відомо, що рух цією ділянкою дороги ускладнений. Інформації про постраждалих поки що немає.Правоохоронці з’ясовують причини зіткнення та ступінь пошкоджень транспортних засобів.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію