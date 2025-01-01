У Луцькому районі – ДТП: пасажирський мікроавтобус зіткнувся із фурою

У Луцькому районі – ДТП: пасажирський мікроавтобус зіткнувся із фурою
У селі Переспа Луцького району сталася дорожньо-транспортна пригода за участю вантажівки та пасажирського автобуса.

Про це стало відомо з відео з місця події, передає "Конкурент".

На місце події негайно прибули працівники поліції для з’ясування обставин та організації безпечного руху.

Наразі відомо, що рух цією ділянкою дороги ускладнений. Інформації про постраждалих поки що немає.

Правоохоронці з’ясовують причини зіткнення та ступінь пошкоджень транспортних засобів.

