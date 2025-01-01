У росії атакували військову частину, яка здійснювала воєнні злочини на Київщині





Про це



Як повідомляють джерела, на парковці поблизу військової частини спрацювало два вибухових пристрої.



Вибухи пролунали близько 9-ї ранку - саме в той момент, коли російські армійці прибували на службу. Внаслідок вибухів є загиблі та поранені серед особового складу ворожого війська.



Після вибухів в районі військової частини спецслужби Росії заблокували мобільний інтернет та змінили рух громадського транспорту, аби місцеві мешканці не дізналися правди про надзвичайну подію.



Джерела зазначають, що військова частина 6912 - 748-й окремий батальйон оперативного призначення Росгвардії, який брав участь у повномасштабній агресії проти України згідно з документальними підтвердженням та інформацією у відкритих джерелах. Зокрема, повідомлялося про втрати батальйону у боях під Києвом (м. Буча, м. Ірпінь) на початку 2022 року.



Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Головне управління розвідки Міністерства оборони України в ніч на 30 серпня знищило склад вибухівки російської армії в Тульській області РФ.



А 28 серпня українські розвідники знищили інфраструктуру вузлової залізничної станції Твєрь на території Росії. Потужні вибухи знищили велику кількість рухомого складу та значну частину інфраструктури.

