Половина хворих - діти: яка ситуація з ГРВІ, грипом та COVID-19 на Волині
Сьогодні, 18:23
У перший тиждень вересня на COVID-19 захворіли 485 мешканців Волині, що на 11% більше за попередній тиждень. Майже половина хворих — діти.
Найвищий рівень захворюваності на коронавірус зафіксований у Луцькому районі, повідомили 8 вересня в обласному Центрі контролю і профілактики хвороб, пише Суспільне.
За даними епідеміологів, протягом 1-7 вересня на гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ), грип та COVID-19 захворіли 2713 волинян. Ріст захворюваності становить 15%.
До інфекційних стаціонарів протягом тижня госпіталізували 114 людей, серед яких 45% — діти. З COVID-19 госпіталізували 75 людей, 24 з яких — діти. Летальних випадків не зареєстровано.
Щоб не захворіти на ГРВІ, грип та COVID-19, лікарі-епідеміологи радять:
носити маску в місцях скупчення людей;
регулярно мити руки та дезінфікувати поверхні;
вакцинуватися, а якщо ви у групі ризику — ревакцинуватися раз на 6-12 місяців;
відчувши симптоми хвороби, залишатися вдома та звернутися за рекомендаціями щодо лікування до сімейного лікаря.
Станом на 8 вересня циркуляцію штаму COVID-19 Stratus та Nimbus на Волині не підтверджено, додали в обласному Центрі контролю і профілактики хвороб.
