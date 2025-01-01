Половина хворих - діти: яка ситуація з ГРВІ, грипом та COVID-19 на Волині





Найвищий рівень захворюваності на коронавірус зафіксований у Луцькому районі, повідомили 8 вересня в обласному Центрі контролю і профілактики хвороб, пише



За даними епідеміологів, протягом 1-7 вересня на гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ), грип та COVID-19 захворіли 2713 волинян. Ріст захворюваності становить 15%.



До інфекційних стаціонарів протягом тижня госпіталізували 114 людей, серед яких 45% — діти. З COVID-19 госпіталізували 75 людей, 24 з яких — діти. Летальних випадків не зареєстровано.



Щоб не захворіти на ГРВІ, грип та COVID-19, лікарі-епідеміологи радять:



носити маску в місцях скупчення людей;



регулярно мити руки та дезінфікувати поверхні;



вакцинуватися, а якщо ви у групі ризику — ревакцинуватися раз на 6-12 місяців;



відчувши симптоми хвороби, залишатися вдома та звернутися за рекомендаціями щодо лікування до сімейного лікаря.



Станом на 8 вересня циркуляцію штаму COVID-19 Stratus та Nimbus на Волині не підтверджено, додали в обласному Центрі контролю і профілактики хвороб.

