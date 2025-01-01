Якою буде погода у Луцьку та на Волині у вівторок, 9 вересня





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.



10 вересня



Луцьк



Хмарна погода з проясненнями. Вночі без опадів, вдень помірний короткочасний дощ. Вітер східний, 7-12 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень 21-23°.



Область



Хмарна погода з проясненнями. Вночі місцями невеликий короткочасний дощ, вдень помірний короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер східний, 7-12 м/с. Температура вночі 11-16°, вдень 20-25°.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 9 вересня.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.Хмарна погода з проясненнями. Вночі без опадів, вдень помірний короткочасний дощ. Вітер східний, 7-12 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень 21-23°.Хмарна погода з проясненнями. Вночі місцями невеликий короткочасний дощ, вдень помірний короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер східний, 7-12 м/с. Температура вночі 11-16°, вдень 20-25°.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію